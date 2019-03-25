  • Лед преодоления
    В Байкальском ледовом марафоне 2019 приняли участие 130 спортсменов из 24 стран.
  • Лед преодоления
    Владимир Волошин (слева) и Лоран Лекамп со второй попытки покорили один из самых экстремальных марафонов на свете.
  • Лед преодоления
    На таких машинах, оснащенных воздушными подушками, участников свозили к стартовой точке марафона.
  • Лед преодоления
    На первых участках пути цепочка бегущих длинна и однородна…
  • Лед преодоления
    …Но чем ближе к финишу, тем больше разрывы между бегущими.
  • Лед преодоления
    Без передвижных пунктов поддержки на БЛМ никуда: там можно схватить орехов, шоколад, воду — то, что поможет организму компенсировать затраты.
  • Лед преодоления
    Лоран Лекамп (справа) и Владимир Волошин
Приключения

Лед преодоления

На Байкале прошел марафон «За сохранение чистых вод». Его провели при поддержке швейцарской компании Carl F. Bucherer. Среди 130 участников из 24 стран мира бежал вице-президент компании Лоран Лекамп с другом и единомышленником, российским бизнесменом Владимиром Волошиным: вместе они преодолели 42 километра сложнейшего маршрута.
Партнерский материал
25 марта 2019 в 12:21
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Байкал – огромное черное стекло под ногами бегущих. За спинами спортсменов вдалеке собираются тучи. Темное пятно непогоды растет, надвигается, ползет вслед за марафонцами.

– Пожалуйста, Байкал, дай нам добежать в этот раз до конца, – шепчет Лекамп.

Ветер метет белую пыль по замерзшей глади, под кроссовками хрустит лед.

Двое друзей, вице-президент швейцарской марки часов Carl F. Bucherer и российский бизнесмен, вице-президент ВФСО «Трудовые Резервы», партнер Newman Sport, IRONSTAR и ROSA RUN, снова договорились бежать вместе и во второй раз покоряют огромное русское озеро.

  • Лед преодоления

В прошлом году организаторы остановили марафон: температура опустилась до -30, а ветер стал сбивать с ног, продолжать соревнование было слишком опасно. Через год Лоран и Владимир, объединенные общей целью, вернулись, чтобы все-таки достичь финиша.

– Что самое сложное? Обжигающе холодный ветер, он очень мешал мне в прошлый раз, – рассказывал перед стартом  Лоран. Весь год он бегал в горах в Швейцарии, стараясь, насколько это возможно, воссоздать условия, которые ждали его в Сибири.

– Марафонцы привыкли к ровному асфальту, тут же скользкий лед, по которому невозможно двигаться так, как привык. А еще холод, в ответ на который организм включает защитный режим, подает сигналы: «Все, хватит, остановись», – говорит Волошин.

Он тренировался в Москве, зимой выбегая на лед Москва-реки. У Владимира огромный опыт участия в самых сложных мировых соревнованиях: к примеру, он четырехкратный обладатель титула IRONMAN, победитель этапа Кубка Мира по ультратриатлону (38 км плавание, 1800 км велогонка, 422 км бег в Швейцарии).

Температура -10, звуки дыхания, хруст снега под ногами. А еще оглушительные пушечные выстрелы – так трескаются метровые льды самого глубокого озера планеты: значит, где-то поблизости лед прочерчивает трещина. Под ногами – почти полтора километра глубины.

  • Лед преодоления

Забег по Байкалу для этих двоих – не просто очередной способ потешить собственное эго. «Таким образом мы хотим привлечь внимание к экологии озера», – говорит Лекамп.

Привлекать внимание есть к чему: тут и загрязнение местных вод предприятиями, и мусор, который остается на берегах от туристов, а еще вырубка лесов.

Ледовый марафон прошел при поддержке швейцарской часовой компании Carl F. Bucherer и под девизом «За сохранение чистых вод». Все вырученные от соревнования средства идут в поддержку экологических программ по защите озера. А еще на берегу высадят 250 деревьев: кедры, пихты, лиственницы.

Непогода так и не догоняет участников, а под конец тучи рассеиваются и над Байкалом появляется солнце. На этот раз все сложилось как нужно: озеро пропустило спортсменов к финишу. Спустя 4 часа 08 мин 11 секунд после старта у поселка Танхой, Волошин и Лекамп финишировали в Листвянке. 42 километра преодолены.

  • Лед преодоления

– Мы изначально договорились держаться вместе, бежать в одном темпе – так и сделали. Ближе к концу я говорил Лорану – не торопись, давай насладимся этим потрясающим моментом: светит солнце, а мы бежим по самому глубокому озеру планеты, – отдышавшись, рассказывает Волошин.

А Лоран говорит вот что: «Если у меня сложности на работе или в жизни – я бегу. Сегодня вместе с Владимиром, сделал, что хотел: пробежал 42 километра по льду Байкала. Это значит, что и с другими проблемами обязательно справлюсь».

Ветер метет по льду Байкала снег, солнце опускается в огромные торосы: завтра оно взойдет снова, а Лоран и Владимир поставят перед собой новые цели.  

Приз

Победителям марафона (бегуну из Москвы Антону Долгову и Екатерине Лукашевой из Иркутска) вручили часы Carl F. Bucherer Patravi ScubaTec. Кстати, именно с этой моделью Лекамп и Волошин оба раза бежали ледовый марафон: изящный аксессуар безупречно выдержал все испытания морозом и ветром.

  • Лед преодоления

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