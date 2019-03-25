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В Байкальском ледовом марафоне 2019 приняли участие 130 спортсменов из 24 стран.
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Владимир Волошин (слева) и Лоран Лекамп со второй попытки покорили один из самых экстремальных марафонов на свете.
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На таких машинах, оснащенных воздушными подушками, участников свозили к стартовой точке марафона.
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На первых участках пути цепочка бегущих длинна и однородна…
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…Но чем ближе к финишу, тем больше разрывы между бегущими.
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Без передвижных пунктов поддержки на БЛМ никуда: там можно схватить орехов, шоколад, воду — то, что поможет организму компенсировать затраты.
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Лоран Лекамп (справа) и Владимир Волошин
Лед преодоления
– Пожалуйста, Байкал, дай нам добежать в этот раз до конца, – шепчет Лекамп.
Ветер метет белую пыль по замерзшей глади, под кроссовками хрустит лед.
Двое друзей, вице-президент швейцарской марки часов Carl F. Bucherer и российский бизнесмен, вице-президент ВФСО «Трудовые Резервы», партнер Newman Sport, IRONSTAR и ROSA RUN, снова договорились бежать вместе и во второй раз покоряют огромное русское озеро.
В прошлом году организаторы остановили марафон: температура опустилась до -30, а ветер стал сбивать с ног, продолжать соревнование было слишком опасно. Через год Лоран и Владимир, объединенные общей целью, вернулись, чтобы все-таки достичь финиша.
– Что самое сложное? Обжигающе холодный ветер, он очень мешал мне в прошлый раз, – рассказывал перед стартом Лоран. Весь год он бегал в горах в Швейцарии, стараясь, насколько это возможно, воссоздать условия, которые ждали его в Сибири.
– Марафонцы привыкли к ровному асфальту, тут же скользкий лед, по которому невозможно двигаться так, как привык. А еще холод, в ответ на который организм включает защитный режим, подает сигналы: «Все, хватит, остановись», – говорит Волошин.
Он тренировался в Москве, зимой выбегая на лед Москва-реки. У Владимира огромный опыт участия в самых сложных мировых соревнованиях: к примеру, он четырехкратный обладатель титула IRONMAN, победитель этапа Кубка Мира по ультратриатлону (38 км плавание, 1800 км велогонка, 422 км бег в Швейцарии).
Температура -10, звуки дыхания, хруст снега под ногами. А еще оглушительные пушечные выстрелы – так трескаются метровые льды самого глубокого озера планеты: значит, где-то поблизости лед прочерчивает трещина. Под ногами – почти полтора километра глубины.
Забег по Байкалу для этих двоих – не просто очередной способ потешить собственное эго. «Таким образом мы хотим привлечь внимание к экологии озера», – говорит Лекамп.
Привлекать внимание есть к чему: тут и загрязнение местных вод предприятиями, и мусор, который остается на берегах от туристов, а еще вырубка лесов.
Ледовый марафон прошел при поддержке швейцарской часовой компании Carl F. Bucherer и под девизом «За сохранение чистых вод». Все вырученные от соревнования средства идут в поддержку экологических программ по защите озера. А еще на берегу высадят 250 деревьев: кедры, пихты, лиственницы.
Непогода так и не догоняет участников, а под конец тучи рассеиваются и над Байкалом появляется солнце. На этот раз все сложилось как нужно: озеро пропустило спортсменов к финишу. Спустя 4 часа 08 мин 11 секунд после старта у поселка Танхой, Волошин и Лекамп финишировали в Листвянке. 42 километра преодолены.
– Мы изначально договорились держаться вместе, бежать в одном темпе – так и сделали. Ближе к концу я говорил Лорану – не торопись, давай насладимся этим потрясающим моментом: светит солнце, а мы бежим по самому глубокому озеру планеты, – отдышавшись, рассказывает Волошин.
А Лоран говорит вот что: «Если у меня сложности на работе или в жизни – я бегу. Сегодня вместе с Владимиром, сделал, что хотел: пробежал 42 километра по льду Байкала. Это значит, что и с другими проблемами обязательно справлюсь».
Ветер метет по льду Байкала снег, солнце опускается в огромные торосы: завтра оно взойдет снова, а Лоран и Владимир поставят перед собой новые цели.
Приз
Победителям марафона (бегуну из Москвы Антону Долгову и Екатерине Лукашевой из Иркутска) вручили часы Carl F. Bucherer Patravi ScubaTec. Кстати, именно с этой моделью Лекамп и Волошин оба раза бежали ледовый марафон: изящный аксессуар безупречно выдержал все испытания морозом и ветром.