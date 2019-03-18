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900 метров без страховки: премьера «Фри-соло» в России
Пролезть по отвесной скале без веревок и карабинов — каково это? Смотрите 24 марта на российском канале National Geographic!
National Geographic Россия
18 марта 2019 в 13:54
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канале National Geographic в России.
...3 июня 2017 года скалолаз Алекс Хоннолд в одиночку поднялся на знаменитую вершину Эль-Капитан в Калифорнии. Все снаряжение, которое у него было – легкие скальные туфли и мешочек с магнезией (это порошок, который сушит кожу рук, улучшая сцепление). Такой скалолазания – free solo – и дал название будущему фильму.
Историческое восхождение записывали на десять камер – а руководили съемками документалист Элизабет Чэй Васархели и всемирно известный фотограф и альпинист Джимми Чин. Вся команда операторов продемонстрировала высочайший уровень мастерства, ведь снимать приходилось на головокружительной высоте.
Джимми Чин и Алекс Хоннолд на скале Эль-Капитан через несколько минут после исторического восхождения.
Фильм вышел в 2018 году и тут же снискал массу наград: это удивительный, проникающий в душу, откровенный портрет скалолаза Хоннольда, который покоряет высокие скалы в одиночку. Когда Хоннолд начинал готовиться к восхождению на Эль-Кап, его уверенность в себе (которую он закаливал в течение нескольких десятилетий!) неожиданно дала сбой: Хоннолд влюбился, и это повлияло на его форму и привело к ряду травм и неудач в восхождениях. Васархели и Чин удивительно точно передали глубокие переживания, которые испытывал Хоннолд – и само восхождение, бросающее вызов смерти.
«Фри-соло» – это триллер, который смотришь в напряжении от начала до конца, и одновременно это – вдохновляющая история спортсмена, решившего совершить невозможное.
За время показа фильм «Фри-соло» установил несколько американских рекордов по сборам, включая самый высокий средний уровень сборов из расчета на один экран (per screen average) среди документальных кинолент в течение первого уикэнда проката (28 сентября 2018 года), а также самые высокие кассовые сборы для документальных фильмов в 19-й уикэнд.
«Фри-соло» стал самым успешным фильмом 2018 года в Великобритании и вошел в двадцатку лучших документальных фильмов в США и Австралии.
Лента была награждена...
• тремя премиями «Выбор критиков США»,
• тремя премиями Cinema Eye Honors,
• премией Американской ассоциации монтажёров кино и телевидения (ACE) за лучший документальный фильм.
Кроме того, фильм был номинирован на премии Гильдии Продюсеров Америки (PGA) и Гильдии Режиссеров Америки (DGA).
Фильм был назван журналом Entertainment Weekly одним из топ десяти фильмов года, высоко отмечен критиками вро всем мире как «один из наиболее захватывающих документальных фильмов года», признан «исключительным», «восхитительным» и «завораживающим».
«В то время, как большинство из нас и мечтать не могло о подъеме на скалу высотой в 3000 футов, эта история о восхождении Алекса, его смелости, упорстве и решимости оказалась очень востребованной. Мы очень благодарны National Geographic и Fox Home Entertainment за сотрудничество и воодушевлены тем фактом, что восхождение Алекса будет продолжать вдохновлять других на воплощение своей мечты», – сказали режиссеры Васархели и Чин.
«В дополнение к своему статусу вдохновляющего послания тем, кто воспитывает в себе упорство и решимость, «Фри-соло» – яркий пример документального кино, воспевающего красоту и грандиозность наших национальных парков», – сказала Кэролайн Бернштейн, исполнительный вице-президент National Geographic по глобальному художественному контенту и документальным фильмам. «Фильм служит мощным напоминанием нам всем о лежащей на нас ответственности за защиту окружающей нас природы».
Смотрите 24 марта на канале National Geographic!
...3 июня 2017 года скалолаз Алекс Хоннолд в одиночку поднялся на знаменитую вершину Эль-Капитан в Калифорнии. Все снаряжение, которое у него было – легкие скальные туфли и мешочек с магнезией (это порошок, который сушит кожу рук, улучшая сцепление). Такой скалолазания – free solo – и дал название будущему фильму.
Историческое восхождение записывали на десять камер – а руководили съемками документалист Элизабет Чэй Васархели и всемирно известный фотограф и альпинист Джимми Чин. Вся команда операторов продемонстрировала высочайший уровень мастерства, ведь снимать приходилось на головокружительной высоте.
Джимми Чин и Алекс Хоннолд на скале Эль-Капитан через несколько минут после исторического восхождения.
Фильм вышел в 2018 году и тут же снискал массу наград: это удивительный, проникающий в душу, откровенный портрет скалолаза Хоннольда, который покоряет высокие скалы в одиночку. Когда Хоннолд начинал готовиться к восхождению на Эль-Кап, его уверенность в себе (которую он закаливал в течение нескольких десятилетий!) неожиданно дала сбой: Хоннолд влюбился, и это повлияло на его форму и привело к ряду травм и неудач в восхождениях. Васархели и Чин удивительно точно передали глубокие переживания, которые испытывал Хоннолд – и само восхождение, бросающее вызов смерти.
«Фри-соло» – это триллер, который смотришь в напряжении от начала до конца, и одновременно это – вдохновляющая история спортсмена, решившего совершить невозможное.
За время показа фильм «Фри-соло» установил несколько американских рекордов по сборам, включая самый высокий средний уровень сборов из расчета на один экран (per screen average) среди документальных кинолент в течение первого уикэнда проката (28 сентября 2018 года), а также самые высокие кассовые сборы для документальных фильмов в 19-й уикэнд.
«Фри-соло» стал самым успешным фильмом 2018 года в Великобритании и вошел в двадцатку лучших документальных фильмов в США и Австралии.
Лента была награждена...
• тремя премиями «Выбор критиков США»,
• тремя премиями Cinema Eye Honors,
• премией Американской ассоциации монтажёров кино и телевидения (ACE) за лучший документальный фильм.
Кроме того, фильм был номинирован на премии Гильдии Продюсеров Америки (PGA) и Гильдии Режиссеров Америки (DGA).
Фильм был назван журналом Entertainment Weekly одним из топ десяти фильмов года, высоко отмечен критиками вро всем мире как «один из наиболее захватывающих документальных фильмов года», признан «исключительным», «восхитительным» и «завораживающим».
«В то время, как большинство из нас и мечтать не могло о подъеме на скалу высотой в 3000 футов, эта история о восхождении Алекса, его смелости, упорстве и решимости оказалась очень востребованной. Мы очень благодарны National Geographic и Fox Home Entertainment за сотрудничество и воодушевлены тем фактом, что восхождение Алекса будет продолжать вдохновлять других на воплощение своей мечты», – сказали режиссеры Васархели и Чин.
«В дополнение к своему статусу вдохновляющего послания тем, кто воспитывает в себе упорство и решимость, «Фри-соло» – яркий пример документального кино, воспевающего красоту и грандиозность наших национальных парков», – сказала Кэролайн Бернштейн, исполнительный вице-президент National Geographic по глобальному художественному контенту и документальным фильмам. «Фильм служит мощным напоминанием нам всем о лежащей на нас ответственности за защиту окружающей нас природы».
Смотрите 24 марта на канале National Geographic!