Один на один со стихией: путешествие в Назаре
В летнее время года Назаре – небольшой курорт, встречающий гостей ласковым солнцем и уютными песчаными пляжами. Сюда приезжают отведать морепродуктов, заглянуть в местный Этнографический музей и церковь Богоматери, провести романтический вечер на берегу в лучах заходящего солнца. Зимой же это место преображается: побережье заполняют сёрферы и искатели адреналина со всех уголков земли, а также любопытные туристы, которые наблюдают, как на берег обрушиваются чудовищные волны, а смельчаки испытывают себя, оставаясь почти один на один с бушующей стихией.
Рай для сёрферов
В период с октября по февраль в Назаре приходят самые большие волны в Европе. От вида пенящихся валов, набегающих на скалы мыса, захватывает дух, а самые бурные эмоции испытывают те, кто наблюдает буйство вод с обзорной площадки у маяка. Кажется, что еще немного и очередная волна вот-вот смоет и унесет в океан и собравшихся на площадке людей, и сам город.
В 2018 году рекордные волны в Назаре пришлись на декабрь, когда два циклона соединились в Атлантическом океане и устремились к берегам Европы. Вместе с бесчисленным количеством сёрферов «ловить» морских гигантов отправился один из лучших экстрим-фотографов планеты и амбассадор Nikon Кирилл Умрихин. Поездка получилась яркой и очень плодотворной: Кирилл сделал несколько удивительных снимков, которые как нельзя лучше передают атмосферу этого места. К примеру, фотограф запечатлел Андрея Карра – российского сёрфера, сумевшего «оседлать» одну из самых высоких волн ушедшего года – рекордную для спортсменов из России.
Почему Назаре?
В мире много мест, где возникают волны – так почему же именно здесь, на Северном пляже небольшого португальского городка, рождаются одни из самых больших? Всё благодаря особенностям рельефа океанского дна – ведь Назаре расположен недалеко от самого глубокого в Европе подводного каньона. Долина длиной около 227 км и глубиной 3 км создает своеобразный трамплин для океанских волн, что позволяет им разгоняться и достигать более 30 метров в высоту. За счёт своего расположения каньон рассекает волны надвое, а их скорость нарастает по мере прохождения подводной долины.
Волны рождаются почти мгновенно – примерно за 14 секунд, а период осенне-зимних штормов способствует возникновению настоящих гигантов. В среде сёрферов этому даже есть особое название – Сезон Больших Волн. Именно в это время сюда устремляются лучшие. Несмотря на то, что ждать появления рекордного вала иногда приходится не меньше двух недель, сёрферы, сумевшие совладать с чудовищной стихией, признаются, что оно того стоит.
Покорение волны
Охота за большими волнами отличается от обычного сёрфинга. Если в других местах всё, что нужно – это доска и смелость, то здесь необходима команда: водитель водного мотоцикла, с помощью которого сёрфер разгоняется на волны, и страхующий с рацией, наблюдающий за происходящим с берега.
Рации – стандартное средство связи для сёрферов. Они есть у всех и настроены на одну частоту, что позволяет прийти на помощь в особо сложной ситуации. Поэтому, когда на гребне волны находится человек, в эфире всегда тишина. Это делается для того, чтобы при падении сёрфера страхующий мог сообщить об этом по общей частоте. В таком случае водители других мотоциклов оставляют своих «пассажиров» в безопасном месте, а сами отправляются искать упавшего. Больше волны – не только возможность поставить свой рекорд, но и огромный риск, поэтому кататься в одиночку в Назаре не отважатся даже самые отчаянные.
Что делать, если не сезон
Тем, кто приехал не в сезон чудовищных волн, не стоит расстраиваться – в Назаре немало достопримечательностей, которые стоят внимания туристов. Так, в конце мыса находится форт Архангела Михаила, где расположен маяк, а в самом городе можно посмотреть Дом-музей рыбака, часовню Памяти, Этнографический музей, а также посетить квартал Ситиу, откуда открывается удивительная панорама. Кроме того, в Назаре славится орехами и сухофруктами, а также сувенирами ручной работы, в том числе – из ракушек.
В 2018 году рекордные волны в Назаре пришлись на декабрь, когда два циклона соединились в Атлантическом океане и устремились к берегам Европы. Вместе с бесчисленным количеством сёрферов «ловить» морских гигантов отправился один из лучших экстрим-фотографов планеты и амбассадор Nikon Кирилл Умрихин. Поездка получилась яркой и очень плодотворной: Кирилл сделал несколько удивительных снимков, которые как нельзя лучше передают атмосферу этого места. К примеру, фотограф запечатлел Андрея Карра — российского сёрфера, сумевшего «оседлать» одну из самых высоких волн ушедшего года — рекордную для спортсменов из России.
Почему Назаре?
В мире много мест, где возникают волны — так почему же именно здесь, на Северном пляже небольшого португальского городка, рождаются одни из самых больших? Всё благодаря особенностям рельефа океанского дна — ведь Назаре расположен недалеко от самого глубокого в Европе подводного каньона. Долина длиной около 227 км и глубиной 3 км создает своеобразный трамплин для океанских волн, что позволяет им разгоняться и достигать более 30 метров в высоту. За счёт своего расположения каньон рассекает волны надвое, а их скорость нарастает по мере прохождения подводной долины.
Волны рождаются почти мгновенно — примерно за 14 секунд, а период осенне-зимних штормов способствует возникновению настоящих гигантов. В среде сёрферов этому даже есть особое название — Сезон Больших Волн. Именно в это время сюда устремляются лучшие. Несмотря на то, что ждать появления рекордного вала иногда приходится не меньше двух недель, сёрферы, сумевшие совладать с чудовищной стихией, признаются, что оно того стоит.
Покорение волны
Охота за большими волнами отличается от обычного сёрфинга. Если в других местах всё, что нужно — это доска и смелость, то здесь необходима команда: водитель водного мотоцикла, с помощью которого сёрфер разгоняется на волны, и страхующий с рацией, наблюдающий за происходящим с берега.
Рации — стандартное средство связи для сёрферов. Они есть у всех и настроены на одну частоту, что позволяет прийти на помощь в особо сложной ситуации. Поэтому, когда на гребне волны находится человек, в эфире всегда тишина. Это делается для того, чтобы при падении сёрфера страхующий мог сообщить об этом по общей частоте. В таком случае водители других мотоциклов оставляют своих «пассажиров» в безопасном месте, а сами отправляются искать упавшего. Больше волны — не только возможность поставить свой рекорд, но и огромный риск, поэтому кататься в одиночку в Назаре не отважатся даже самые отчаянные.
Что делать, если не сезон
Тем, кто приехал не в сезон чудовищных волн, не стоит расстраиваться — в Назаре немало достопримечательностей, которые стоят внимания туристов. Так, в конце мыса находится форт Архангела Михаила, где расположен маяк, а в самом городе можно посмотреть Дом-музей рыбака, часовню Памяти, Этнографический музей, а также посетить квартал Ситиу, откуда открывается удивительная панорама. Кроме того, в Назаре славится орехами и сухофруктами, а также сувенирами ручной работы, в том числе — из ракушек.