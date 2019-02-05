Завершилась экспедиция «Антарктида. 200 лет открытий»
Команда отправилась в экспедицию, чтобы совершить первый в истории трансарктический автономный пробег и снять документальное кино «Антарктида. 200 лет открытий».
Большую часть пути участники двигались по ранее нехоженной трассе. «Мы шли по своей траектории, чтобы ощутить себя первооткрывателями, – говорит организатор экспедиции, телеведущий и режиссер Валдис Пельш. – Полярники, которые летели с нами из Кейптауна, сказали, что мы никуда не дойдем, и что не стоит расстраиваться, если мы быстро сломаемся».
Однако, как подчеркнул Пельш, нельзя снимать фильм про Антарктиду, не пройдя своим путем через этот континент. В результате команде удалось уникальное достижение: проход через три полюса.
Фильм «Антарктида. 200 лет открытий» планируется к выпуску осенью 2019 года.
Антарктида была открыта в январе 1820 года российской экспедицией под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.
Экспедиция проходила при поддержке Русского географического общества.