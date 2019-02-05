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  • Завершилась экспедиция «Антарктида. 200 лет открытий»
  • Завершилась экспедиция «Антарктида. 200 лет открытий»
  • Завершилась экспедиция «Антарктида. 200 лет открытий»
Приключения

Завершилась экспедиция «Антарктида. 200 лет открытий»

Команде полярников во главе с Валдисом Пельшем удалось пройти через три полюса, чего раньше не делал никто.
Александра Суховеева
5 февраля 2019 в 18:20
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В конце января из экспедиции в Антарктиду вернулась группа из семи человек, которая за 50 дней прошла путь в 5519 км на двух вездеходах «Емеля» без пополнения топлива и запасов. Участники прошли через полюс Недоступности, Южный полюс и Полюс холода, посетив четыре действующие станции: Новолазаревскую, Амундсен-Скотт, Восток и Прогресс.

Команда отправилась в экспедицию, чтобы совершить первый в истории трансарктический автономный пробег и снять документальное кино «Антарктида. 200 лет открытий».

Большую часть пути участники двигались по ранее нехоженной трассе. «Мы шли по своей траектории, чтобы ощутить себя первооткрывателями, – говорит организатор экспедиции, телеведущий и режиссер Валдис Пельш. – Полярники, которые летели с нами из Кейптауна, сказали, что мы никуда не дойдем, и что не стоит расстраиваться, если мы быстро сломаемся».

Однако, как подчеркнул Пельш, нельзя снимать фильм про Антарктиду, не пройдя своим путем через этот континент. В результате команде удалось уникальное достижение: проход через три полюса.

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Помимо Пельша, в команде находились исполнительный продюсер и режиссер-постановщик Кристина Козлова, операторы Александр Кубасов и Денис Негривецкий, водитель и главный конструктор вездеходов «Емеля» Василий Елагин, водители-механики Владимир Обиход и Алексей Макаров. Участники экспедиции были официально посвящены в полярники-передвижники на российском научно-исследовательском судне «Академик Фёдоров».

Фильм «Антарктида. 200 лет открытий» планируется к выпуску осенью 2019 года.

Антарктида была открыта в январе 1820 года российской экспедицией под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Экспедиция проходила при поддержке Русского географического общества.

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