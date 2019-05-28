Происшествия

Бык поднял на рога матадора: видео

Матадор Хуан Леаль продолжил бой после серьезной травмы.
Анастасия Баринова
28 мая 2019 в 17:32
  • Бык поднял на рога матадора: видео
    Фото: Juan Leal / Twitter
Несмотря на протесты общественности по всему миру, корриды остаются частью традиции некоторых стран. Только в Испании, Франции и Португалии ежегодно проводится порядка 6 тысяч коррид, на которых погибает около 30 тысяч быков.

По правилам, бык должен быть убит в течение 10 минут после начала третьей части боев, но если животному удается выжить – его убьют на следующей корриде или же он будет заколот «за кулисами» шоу. В редких случаях коррида заканчивается победой быка: в Испании за период XIX-XX вв. погибло 63 матадора и 350 помощников. Но и эта «победа» условна – бык, убивший человека, вскоре будет умерщвлен.

Все матадоры за годы своей карьеры получают раны. Недавно на видео попала коррида в Мадриде, во время которой бык насадил 26-летнего матадора из Франции Хуана Леаля (Juan Leal) прямо на рог.

Несмотря на тяжелейшую травму и боль, мужчина закончил начатое, убив зверя.

После этого Леаль был доставлен в больницу с травмами ягодицы и крестцового отдела позвоночника. Оперировавшие его врачи говорят, что не понимают, как тот мог продолжать сражение: с такой раной большинство людей даже не могли бы ходить. Отверстие, пробитое быком, достигало 25 см, однако рог, наткнувшись на кость, не прошел дальше в живот. Это спасло матадора: сейчас он идет на поправку.

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