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Бык поднял на рога матадора: видео
Матадор Хуан Леаль продолжил бой после серьезной травмы.
Анастасия Баринова
28 мая 2019 в 17:32
По правилам, бык должен быть убит в течение 10 минут после начала третьей части боев, но если животному удается выжить – его убьют на следующей корриде или же он будет заколот «за кулисами» шоу. В редких случаях коррида заканчивается победой быка: в Испании за период XIX-XX вв. погибло 63 матадора и 350 помощников. Но и эта «победа» условна – бык, убивший человека, вскоре будет умерщвлен.
Все матадоры за годы своей карьеры получают раны. Недавно на видео попала коррида в Мадриде, во время которой бык насадил 26-летнего матадора из Франции Хуана Леаля (Juan Leal) прямо на рог.
Pues sí, #TauromaquiaEsViolencia, pero no siempre reciben los mismos. Hay veces que la violencia cambia de bando.— El primo de Torrasol (@Airplain31) 28 мая 2019 г.
Por cierto, ¿Debe doler, no? Y no sólo físicamente porque que te den por ahí... #toros#TauromaquiaEsViolecia pic.twitter.com/EfgfLE3zeZ
Несмотря на тяжелейшую травму и боль, мужчина закончил начатое, убив зверя.
После этого Леаль был доставлен в больницу с травмами ягодицы и крестцового отдела позвоночника. Оперировавшие его врачи говорят, что не понимают, как тот мог продолжать сражение: с такой раной большинство людей даже не могли бы ходить. Отверстие, пробитое быком, достигало 25 см, однако рог, наткнувшись на кость, не прошел дальше в живот. Это спасло матадора: сейчас он идет на поправку.
Muchas gracias al maestro @83JuanMora por su visita. Muchas han sido las muestras de cariño, gracias a todos por venir a verme, por vuestros mensajes y llamadas! pic.twitter.com/teOFNOry4g— Juan Leal (@JuanlealJuan) May 27, 2019
Узнайте, насколько для быков важен красный цвет.