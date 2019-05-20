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Стадо быков столкнулось с толпой во время энсьерро в Валенсии
В Валенсии во время традиционного бега быков по улицам стадо разъяренных животных показало свой характер.
Анастасия Баринова
23 мая 2019 в 13:14
В Испании сохранился старинный национальный обычай энсьерро (исп. encierro, от encerrar — запирать): из загона выпускают быков, коров или телят, а люди от них убегают. Весь маршрут длиной около километра огораживается деревянными барьерами из брусьев. Бегунами могут быть все желающие: от членов местных клубов любителей корриды до иностранных туристов. Инциденты, в том числе смертельные, происходят постоянно, но это не отпугивает любителей острых ощущений.
За пределами Испании наиболее известный прогон быков организуется во французской Байонне, а на родине экстремальной традиции самым популярным является мероприятие, которое проводится в городе Памплона в июле, в период праздников Св. Фермин. В остальное время года энсьерро можно застать по всей стране, хоть и в меньших масштабах. Недавно забег от быков проходил в Валенсии, в городе Альмасора, и едва не закончился трагедией.
Стадо разъяренных животных столкнулось с толпой. Одного человека бык сбил с ног и подбросил в воздух. Мужчина упал прямо под копыта и получил серьезные травмы, однако чудом сумел выжить. Еще три человека были ранены, но в больницу обращаться не стали.
Защитники животных на протяжении десятилетий пытаются вести борьбу с энсьерро. В отличие от корриды, где бык фактически обречен на смерть, здесь зверь остается жив, поэтому голосам активистов почти никто не внимает. Аргументы о том, что животные находятся в состоянии стресса и получают психологические травмы, не убеждают сторонников традиций. Известно лишь о двух мексиканских городах, отменивших на своей территории подобную забаву.
Узнайте о других крайне опасных традиционных развлечениях.
За пределами Испании наиболее известный прогон быков организуется во французской Байонне, а на родине экстремальной традиции самым популярным является мероприятие, которое проводится в городе Памплона в июле, в период праздников Св. Фермин. В остальное время года энсьерро можно застать по всей стране, хоть и в меньших масштабах. Недавно забег от быков проходил в Валенсии, в городе Альмасора, и едва не закончился трагедией.
Стадо разъяренных животных столкнулось с толпой. Одного человека бык сбил с ног и подбросил в воздух. Мужчина упал прямо под копыта и получил серьезные травмы, однако чудом сумел выжить. Еще три человека были ранены, но в больницу обращаться не стали.
Защитники животных на протяжении десятилетий пытаются вести борьбу с энсьерро. В отличие от корриды, где бык фактически обречен на смерть, здесь зверь остается жив, поэтому голосам активистов почти никто не внимает. Аргументы о том, что животные находятся в состоянии стресса и получают психологические травмы, не убеждают сторонников традиций. Известно лишь о двух мексиканских городах, отменивших на своей территории подобную забаву.
Узнайте о других крайне опасных традиционных развлечениях.