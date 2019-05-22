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В Италии разбился автобус с русскоязычными туристами
На данный момент известно об одном погибшем.
Radio Siena сообщает, что пассажирами автобуса были русскоязычные туристы из Армении, Грузии и Казахстана. По данным источника, в результате аварии погибла 40-летняя женщина (предположительно, гид), 15 человек отправлены в больницу с повреждениями различной степени тяжести.
Ирина Тюрина отмечает, что пока ни один крупный российский туроператор не сообщает о том, что в автобусе находились их клиенты. «Поэтому можно предполагать, что в нем находились русскоязычные туристы из других стран, либо это была сборная группа из индивидуалов, которые купили экскурсии в уличных агентствах. В любом случае надо ждать официальной информации от местной полиции», — цитирует Тюрину «Интерфакс».