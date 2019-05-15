  • Лодка проплывает сквозь водяной смерч: видео
    Фото: Mathieu Sneep/YouTube
  • Лодка проплывает сквозь водяной смерч: видео
    Фото: Mathieu Sneep/YouTube
  • Лодка проплывает сквозь водяной смерч: видео
    Фото: Mathieu Sneep/YouTube
Происшествия

Лодка проплывает сквозь водяной смерч: видео

11 мая на Сингапур обрушился мощный смерч.
Анастасия Баринова
15 мая 2019 в 12:30
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Огромную водяную воронку высотой около двух километров закрутило в море недалеко от делового района и паромного терминала Танджонг Пагар (Tanjong Pagar).

Очевидцы смогли запечатлеть бушующий на их глазах водяной смерч и позже опубликовали фото и видео явления. Этот природный феномен нередко возникает здесь в сезон дождей и особенно часто – во время интенсивных гроз, когда энергия вихря высоко поднимает поток воды. Предугадать его появление сложно. В этот раз смерч тоже возник внезапно; лодки не успели вернуться на берег и оказались в плену бушующей стихии.

Вихрь прокатился в паре десятков метров от рыболовных судов. По мере приближения к берегу он становился все больше, но при этом слабел, пока полностью не исчез. В общей сложности явление длилось не более 20 минут, жертв и разрушений нет.

Посмотрите, как огненный торнадо превращается в водяной смерч.

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СМИ2
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