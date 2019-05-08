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3 человека погибли, 4 пропали без вести после схода лавины на Алтае
Один из погибших — мастер спорта международного класса Николай Симонов.
National Geographic Россия
8 мая 2019 в 15:44
Трагедия произошла с группой из девяти туристов, отправившихся в трек от села Кош-Агач 1 мая. 6 мая во время восхождения на вершину Металлург (часть Южно-Чуйского хребта) группу накрыла лавина. О произошедшем стало известно 8 мая со слов двух туристок, Натальи Антоновой и Екатерины Полянской, которым удалось спастись и добраться до спасателей.
На данный момент найдены тела трех человек. Один из погибших – глава туристического клуба Новосибирского государственного университета Николай Симонов, руководивший группой. Имена двух других пока не раскрываются.
Как пишет ТАСС со ссылкой на Федерацию спортивного туризма, погибшие туристы обладали достаточным опытом в трекинге и знали об опасности схода лавины в этом районе в это время года (межсезонье).
Представители МЧС говорят, что спасательная операция может затянуться, поскольку лавина была очень мощной.