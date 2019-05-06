Происшествия

«Аэрофлот» выплатит по 5 млн рублей за каждого погибшего в авиакатастрофе в Шереметьево 5 мая

Компенсации получат и другие пассажиры рейса SU1492.
National Geographic Россия
6 мая 2019 в 19:39
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  • «Аэрофлот» выплатит по 5 млн рублей за каждого погибшего в авиакатастрофе в Шереметьево 5 мая
    Фото: Алена Заботнова
5 мая в Шереметьево самолет «Аэрофлота» Superjet-100, отправившийся в рейс Москва – Мурманск, вернулся в аэропорт, совершил аварийную посадку и загорелся. В результате пожара погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. По словам пилота, в воздухе в самолет попала молния, что привело к отказу бортовой электроники и радиосвязи.

Правление «Аэрофлота» приняло решение о выплате компенсаций, сообщается на сайте авиакомпании. Семьи погибших получат по 5 миллионов рублей за каждого погибшего пассажира рейса, по 2 миллиона получат пассажиры, которым потребовалась госпитализация, и по миллиону будет выплачено остальным пассажирам.

Выплаты начнутся 7 мая 2019 года. Подать заявление на выплату можно в представительстве «Аэрофлота» в Мурманске или в офисах собственных продаж авиакомпании в Москве. Также отмечается, что родственники погибших могут обращаться в компанию «АльфаСтрахование» по телефону 8(800)333-0-999.

Указанные суммы будут выплачены «Аэрофлотом» в дополнение к обязательным страховым выплатам, предусмотренным Федеральным законом N 67-ФЗ (ред. от 18.12.2018).
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