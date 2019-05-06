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«Аэрофлот» выплатит по 5 млн рублей за каждого погибшего в авиакатастрофе в Шереметьево 5 мая
Компенсации получат и другие пассажиры рейса SU1492.
National Geographic Россия
6 мая 2019 в 19:39
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словам пилота, в воздухе в самолет попала молния, что привело к отказу бортовой электроники и радиосвязи.
Правление «Аэрофлота» приняло решение о выплате компенсаций, сообщается на сайте авиакомпании. Семьи погибших получат по 5 миллионов рублей за каждого погибшего пассажира рейса, по 2 миллиона получат пассажиры, которым потребовалась госпитализация, и по миллиону будет выплачено остальным пассажирам.
Выплаты начнутся 7 мая 2019 года. Подать заявление на выплату можно в представительстве «Аэрофлота» в Мурманске или в офисах собственных продаж авиакомпании в Москве. Также отмечается, что родственники погибших могут обращаться в компанию «АльфаСтрахование» по телефону 8(800)333-0-999.
Указанные суммы будут выплачены «Аэрофлотом» в дополнение к обязательным страховым выплатам, предусмотренным Федеральным законом N 67-ФЗ (ред. от 18.12.2018).