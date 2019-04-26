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Греческий лайнер без разрешения прилетел в Молдавию. Пилоты говорят, что хотели пошутить
В Кишеневе задержан самолет Boeing 737−800 греческой авиакомпании Bluebird Airways. Он прилетел в Молдавию без разрешения.
26 апреля 2019 в 13:07
сообщает «Интерфакс».
Позднее стало известно, что Boeing, вылетевший из Бухареста и оказавшийся в Молдавии, задержан. Об этом сообщила пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки. На борту самолета ничего подозрительного обнаружено не было, однако у борта не было разрешения ни на вылет из Бухареста, ни на приземление в Кишеневе. По информации «Интерфакса», члены экипажа сообщили, что совершили такое путешествие, «чтобы пошутить и развлечься».
Согласно статье 262 УК РМ «Нарушение правил полетов», «влет в Республику Молдова, вылет из Республики Молдова или транзит через ее воздушное пространство без установленного разрешения, несоблюдение указанных в разрешении маршрутов, мест посадки, воздушных ворот, высоты полета без разрешения соответствующих органов или иное нарушение правил полетов в воздушном пространстве Республики Молдова наказываются штрафом в размере от 650 до 1150 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет».
Инцидент будет расследован. Решение, что делать с экипажем, пока не принято.
Позднее стало известно, что Boeing, вылетевший из Бухареста и оказавшийся в Молдавии, задержан. Об этом сообщила пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки. На борту самолета ничего подозрительного обнаружено не было, однако у борта не было разрешения ни на вылет из Бухареста, ни на приземление в Кишеневе. По информации «Интерфакса», члены экипажа сообщили, что совершили такое путешествие, «чтобы пошутить и развлечься».
Согласно статье 262 УК РМ «Нарушение правил полетов», «влет в Республику Молдова, вылет из Республики Молдова или транзит через ее воздушное пространство без установленного разрешения, несоблюдение указанных в разрешении маршрутов, мест посадки, воздушных ворот, высоты полета без разрешения соответствующих органов или иное нарушение правил полетов в воздушном пространстве Республики Молдова наказываются штрафом в размере от 650 до 1150 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет».
Инцидент будет расследован. Решение, что делать с экипажем, пока не принято.