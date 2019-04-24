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Во время землетрясения с крыши небоскреба выплеснулся бассейн: видео
Причиной стало сильное землетрясение.
Анастасия Баринова
24 апреля 2019 в 17:40
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В понедельник на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой, по разным данным, 6,1-6,4. Его эпицентр находился неподалеку от Манилы, на глубине более сорока км. В настоящее время известно о 15 погибших в городе Порац (Porac): их завалило обломками супермаркета.
Разрушены автомагистрали и здания, в том числе храм XVII века. В аэропорту провинции Пампанга на острове Лусон на сутки закрывался аэропорт: его стены были повреждены. Кроме того, сразу несколько небоскребов лишились своих бассейнов: в сейсмоопасной зоне располагать их на крыше не следует. В частности, с высотки в столичном районе Бинодо (Binodo), построенной в 2015 году, на землю пролились тысячи литров воды.
Позднее стало известно о двух других подобных происшествиях: в Тагиге (Taguig) и Кесоне (Quezon), входящих в состав Манильской агломерации (начиная с 1:53).
Электроснабжение и железнодорожные перевозки в пострадавшем районе возобновились 23 апреля, но разбор завалов продолжается до сих пор. Узнайте, какие животные прогнозируют землетрясения.
Разрушены автомагистрали и здания, в том числе храм XVII века. В аэропорту провинции Пампанга на острове Лусон на сутки закрывался аэропорт: его стены были повреждены. Кроме того, сразу несколько небоскребов лишились своих бассейнов: в сейсмоопасной зоне располагать их на крыше не следует. В частности, с высотки в столичном районе Бинодо (Binodo), построенной в 2015 году, на землю пролились тысячи литров воды.
Позднее стало известно о двух других подобных происшествиях: в Тагиге (Taguig) и Кесоне (Quezon), входящих в состав Манильской агломерации (начиная с 1:53).
Электроснабжение и железнодорожные перевозки в пострадавшем районе возобновились 23 апреля, но разбор завалов продолжается до сих пор. Узнайте, какие животные прогнозируют землетрясения.