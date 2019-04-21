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Крупнейший пожар в Забайкалье: надолго ли удастся усмирить стихию?
Пожары, вызванные палом травы, полыхали в течении нескольких суток в 17 местах.
Анастасия Баринова
22 апреля 2019 в 16:16
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В конце прошлой недели в Забайкальском крае начались пожары. Спасатели выставили более сотни противопожарных постов на дальних подступах к жилью, однако остановить распространение огня не удалось: борьбу осложнял сильный ветер.
На территории, где бушевал пожар, в общей сложности насчитывалось 17 очагов. За один день 19 апреля пламя успело повредить более 150 домов и несколько стоянок, погибло более 3,2 тысячи сельскохозяйственных животных. Травмы получили 29 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, свыше 400 человек потеряли имущество. Предварительный ущерб от пожаров составил 280 миллионов рублей.
К настоящему времени все возгорания полностью ликвидированы, однако в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По прогнозам, сильный ветер с порывами до 23 метров секунду сохранится в течение ближайших дней, что приведет к новым пожарам. К ликвидации огня при ухудшении обстановки готова масштабная группировка взаимодействующих сил в составе 835 человек и 111 единиц техники, девяти пожарных поездов и четырех авиасудов.
Как и в большинстве предыдущих случаев, виновником пожара стал человеческий фактор: с наступлением весны люди продолжают поддерживать опасную и совершенно бессмысленную традицию жечь сухую траву.
На территории, где бушевал пожар, в общей сложности насчитывалось 17 очагов. За один день 19 апреля пламя успело повредить более 150 домов и несколько стоянок, погибло более 3,2 тысячи сельскохозяйственных животных. Травмы получили 29 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, свыше 400 человек потеряли имущество. Предварительный ущерб от пожаров составил 280 миллионов рублей.
К настоящему времени все возгорания полностью ликвидированы, однако в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По прогнозам, сильный ветер с порывами до 23 метров секунду сохранится в течение ближайших дней, что приведет к новым пожарам. К ликвидации огня при ухудшении обстановки готова масштабная группировка взаимодействующих сил в составе 835 человек и 111 единиц техники, девяти пожарных поездов и четырех авиасудов.
Как и в большинстве предыдущих случаев, виновником пожара стал человеческий фактор: с наступлением весны люди продолжают поддерживать опасную и совершенно бессмысленную традицию жечь сухую траву.