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Трое великих альпинистов погибли под лавиной в Канаде
Трагедия случилась в горах канадского национального заповедника Банф (западная провинция Альберта).
Анастасия Баринова
22 апреля 2019 в 08:54
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Три известных профессиональных альпиниста: 36-летний американец Джесс Роскелли (Jess Roskelley), 28-летний Дэвид Лама (David Lama) и 35-летний Хансйорг Ауэр (Hansjörg Auer) из Австрии – пытались преодолеть сложный маршрут на пике Хоус в Скалистых горах Канады.
16 апреля Джесс должен был связаться с семьей. Не получив звонка, его отец обратился в спасательную службу. Осматривая местность с воздуха, специалисты заметили мусор, альпинистское снаряжение и, предположительно, тело человека, частично накрытые лавиной. Однако погодные условия не позволяют осуществить поисковую операцию: в ближайшие дни ожидается новый сход лавин.
На основании анализа ситуации альпинистов объявили погибшими. Лавина, которая унесла их жизнь, по шкале канадских спасателей оценивается на уровне «3»: ее мощности достаточно, чтобы полностью накрыть автомобиль, сломать деревья и даже разрушить небольшое деревянное здание.
Роскелли вошел в историю как самый молодой американский альпинист: в 18 лет он стал профессиональным горным проводником, а через два года достиг вершины Эвереста. Он поднимался туда вместе с отцом, который в прошлом три раза терпел неудачу на этом маршруте, тогда как для Джесса первый же подъем на высочайшую гору мира стал успешным. Звание «самого молодого покорителя Эвереста» он удерживал с 2003 по 2010 годы, когда этот путь повторил 13-летний экстремал из Италии.
В 2012 году Роскелли проложил несколько новых маршрутов в горах Аляски. Восхождение на пик Хоус, ставшее для него последним, считается одним из сложнейших в мире – известна только одна успешная попытка.
Дэвид Лама, который вырос в семье непальского горного гида и австрийской медсестры, занимался альпинизмом с детства, и уже в 12 лет совершал восхождения, которые не под силу большинству взрослых.
16 апреля Джесс должен был связаться с семьей. Не получив звонка, его отец обратился в спасательную службу. Осматривая местность с воздуха, специалисты заметили мусор, альпинистское снаряжение и, предположительно, тело человека, частично накрытые лавиной. Однако погодные условия не позволяют осуществить поисковую операцию: в ближайшие дни ожидается новый сход лавин.
На основании анализа ситуации альпинистов объявили погибшими. Лавина, которая унесла их жизнь, по шкале канадских спасателей оценивается на уровне «3»: ее мощности достаточно, чтобы полностью накрыть автомобиль, сломать деревья и даже разрушить небольшое деревянное здание.
Роскелли вошел в историю как самый молодой американский альпинист: в 18 лет он стал профессиональным горным проводником, а через два года достиг вершины Эвереста. Он поднимался туда вместе с отцом, который в прошлом три раза терпел неудачу на этом маршруте, тогда как для Джесса первый же подъем на высочайшую гору мира стал успешным. Звание «самого молодого покорителя Эвереста» он удерживал с 2003 по 2010 годы, когда этот путь повторил 13-летний экстремал из Италии.
В 2012 году Роскелли проложил несколько новых маршрутов в горах Аляски. Восхождение на пик Хоус, ставшее для него последним, считается одним из сложнейших в мире – известна только одна успешная попытка.
Дэвид Лама, который вырос в семье непальского горного гида и австрийской медсестры, занимался альпинизмом с детства, и уже в 12 лет совершал восхождения, которые не под силу большинству взрослых.
«Дэвид посвятил свою жизнь горам. Он всегда шел своим путем и жил своей мечтой. Страсть к скалолазанию и альпинизму объединяют всю нашу семью, и мы принимаем произошедшее», – родители Ламы.35-летний Ауэр, выросший в горах Австрии, был известен как один из лучших альпинистов в мире. В 2007 году он первым в одиночку поднялся на высочайшую вершину Доломитовых Альп, Мармоладу (маршрут The Fish), а затем прокладывал новые маршруты в этих горах.
«Восхождение на грани возможного – это игра, рискованная игра, без которой я не могу жить. …Однако я начинаю задумываться, особенно когда получаю травмы: я думаю о том, что будет, если я однажды не вернусь, если мне придется заплатить цену за горы. И все же я не могу удержаться и раз за разом принимаю вызов», – Хансйорг Ауэр.