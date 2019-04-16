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Пожар в Нотр-Дам-де-Пари: итоги
Вечером 15 апреля в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери — одна из главных достопримечательностей города, памятник истории и архитектуры.
Анастасия Крутикова
16 апреля 2019 в 14:15
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Вчера вечером французские СМИ сообщили, что в Нотр-Даме, готической «жемчужине» всего мира, начался пожар. Возгорание скорее всего началось на строительных лесах – на тот момент памятник архитектуры находился на реставрации. Огонь не сумели остановить вовремя, и вскоре обрушилась сначала крыша, а затем и шпиль собора. Потушить пожар удалось только утром во вторник.
На место пожара вскоре после его начала прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. В своем твиттере он написал: «Собор Парижской Богоматери в огне. Вся нация переживает. Мои мысли со всеми католиками и со всеми французами. Как и всем моим согражданам, мне сегодня грустно видеть, как сгорает эта часть нас».
Обложка французской газеты Libération, вышедшей сегодня. Liberationfr / Instagram
По словам пожарных, несущие конструкции собора не пострадали, а основные предметы искусства удалось эвакуировать из горящего здания и сохранить. Но почти полностью уничтожен дубовый каркас храма и орган XV века.
Причина пожара до сих пор не выяснена. По мнению пожарных, возгорание могло произойти из-за реставрационных работ, для которых вокруг всего собора были возведены строительные леса. Возможно, огонь появился в ходе реставрации, но точную причину еще предстоит выяснить.
Соболезнования по поводу пожара выразили главы многих государств. В их числе и Владимир Путин, который «предложил направить во Францию лучших российских специалистов, имеющих богатый опыт реставрации памятников мирового культурного наследия, в том числе — произведений средневекового зодчества». Макрон пообещал восстановить собор как можно скорее, планируется сбор средств как во Франции, так и во всем мире.
Собор Парижской Богоматери возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли практически двести лет – в период с 1163 по 1345 год.
На место пожара вскоре после его начала прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. В своем твиттере он написал: «Собор Парижской Богоматери в огне. Вся нация переживает. Мои мысли со всеми католиками и со всеми французами. Как и всем моим согражданам, мне сегодня грустно видеть, как сгорает эта часть нас».
Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 15, 2019
Обложка французской газеты Libération, вышедшей сегодня. Liberationfr / Instagram
По словам пожарных, несущие конструкции собора не пострадали, а основные предметы искусства удалось эвакуировать из горящего здания и сохранить. Но почти полностью уничтожен дубовый каркас храма и орган XV века.
Причина пожара до сих пор не выяснена. По мнению пожарных, возгорание могло произойти из-за реставрационных работ, для которых вокруг всего собора были возведены строительные леса. Возможно, огонь появился в ходе реставрации, но точную причину еще предстоит выяснить.
Соболезнования по поводу пожара выразили главы многих государств. В их числе и Владимир Путин, который «предложил направить во Францию лучших российских специалистов, имеющих богатый опыт реставрации памятников мирового культурного наследия, в том числе — произведений средневекового зодчества». Макрон пообещал восстановить собор как можно скорее, планируется сбор средств как во Франции, так и во всем мире.
Собор Парижской Богоматери возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли практически двести лет – в период с 1163 по 1345 год.