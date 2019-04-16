  • Пожар в Нотр-Дам-де-Пари: итоги
    Фото: abdelbounane / Instagram
  • Пожар в Нотр-Дам-де-Пари: итоги
    Фото: think_twiice / Instagram
  • Пожар в Нотр-Дам-де-Пари: итоги
    Фото: kostas_kofinas / Instagram
Происшествия

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари: итоги

Вечером 15 апреля в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери — одна из главных достопримечательностей города, памятник истории и архитектуры.
Анастасия Крутикова
16 апреля 2019 в 14:15
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Вчера вечером французские СМИ сообщили, что в Нотр-Даме, готической «жемчужине» всего мира, начался пожар. Возгорание скорее всего началось на строительных лесах  – на тот момент памятник архитектуры находился на реставрации. Огонь не сумели остановить вовремя, и вскоре обрушилась сначала крыша, а затем и шпиль собора. Потушить пожар удалось только утром во вторник. 

На место пожара вскоре после его начала прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. В своем твиттере он написал: «Собор Парижской Богоматери в огне. Вся нация переживает. Мои мысли со всеми католиками и со всеми французами. Как и всем моим согражданам, мне сегодня грустно видеть, как сгорает эта часть нас».


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Обложка французской газеты Libération, вышедшей сегодня. Liberationfr / Instagram

По словам пожарных, несущие конструкции собора не пострадали, а основные предметы искусства удалось эвакуировать из горящего здания и сохранить. Но почти полностью уничтожен дубовый каркас храма и орган XV века. 


Причина пожара до сих пор не выяснена. По мнению пожарных, возгорание могло произойти из-за реставрационных работ, для которых вокруг всего собора были возведены строительные леса. Возможно, огонь появился в ходе реставрации, но точную причину еще предстоит выяснить. 

Соболезнования по поводу пожара выразили главы многих государств. В их числе и Владимир Путин, который «предложил направить во Францию лучших российских специалистов, имеющих богатый опыт реставрации памятников мирового культурного наследия, в том числе — произведений средневекового зодчества». Макрон пообещал восстановить собор как можно скорее, планируется сбор средств как во Франции, так и во всем мире. 

Собор Парижской Богоматери возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли практически двести лет – в период с 1163 по 1345 год. 
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СМИ2
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