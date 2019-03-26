  • Пассажирский самолет British Airways прилетел в Эдинбург вместо Дюссельдорфа
    Прилетели в Эдинбург… Фото: Pixabay
  • Пассажирский самолет British Airways прилетел в Эдинбург вместо Дюссельдорфа
    …а хотели в Дюссельдорф! Фото: Pixabay
Происшествия

Пассажирский самолет British Airways прилетел в Эдинбург вместо Дюссельдорфа

Пассажиры узнали о прилете не в ту страну уже по факту приземления, услышав: «Добро пожаловать в Эдинбург!»
National Geographic Россия
26 марта 2019 в 01:14
Один из понедельничных рейсов авиакомпании British Airways запомнится его пассажирам и экипажу навсегда. Из-за ошибки менеджеров, вручивших пилотам неверный план полета, самолет, который должен был отправиться из Лондона в Дюссельдорф (Германия), приземлился в Эдинбурге (Шотландия).

За рейс (по лизинговому соглашению с British Airways) отвечала немецкая компания WDL Aviation. Представители ведущего британского авиаперевозчика извинились перед пассажирами и сообщили, что свяжутся с каждым из них в индивидуальном порядке.

Сколько именно пассажиров было на борту, не уточняется.

ВВС приводит реакцию 24-летней Софи Кук, каждую неделю летающей из Лондона в Дюссельдорф и обратно по работе. По ее словам, когда по салону прошло объявление о готовности к посадке в Эдинбурге, все решили, что это шутка. Затем пилот попросил поднять руки тех пассажиров, кто хочет лететь в Дюссельдорф. Руки подняли все.

«Пилот сказал, что понятия не имеет, как это произошло, что ничего подобного никогда не происходило раньше и экипаж пытается понять, как разрешить ситуацию», – сказала Кук.

По словам девушки, перед тем, как все же отправиться в Дюссельдорф, самолет простоял в аэропорту Эдинбурга 2,5 часа. «Все было очень печально. Туалеты были заблокированы, еда кончилась, в салоне стояла духота», – рассказала девушка.

В ВА заявили, что выясняют причины случившегося вместе с WDL. Возможно, дело было в том, что накануне, в воскресенье, этот же самолет проследовал по маршруту Лондон – Эдинбург – Лондон; видимо, кто-то из менеджеров WDL случайно передал последний план полета своему сменщику на следующий день.

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