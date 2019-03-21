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Лавина накрывает лыжников: видео
Происшествие сняла экшн-камера на шлеме спортсмена.
Анастасия Баринова
21 марта 2019 в 14:17
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Весной риск схода лавин возрастает, и особенно опасным может стать внетрассовое катание. В этом недавно убедились лыжники на популярном австрийском курорте Санкт-Антон-ам-Арльберг.
Несколько человек подъехали к краю склона, после чего трое из них начали спуск, а другие ждали своей очереди. Внезапно мощный пласт снега, на котором стояли лыжники, обрушился под их весом. Лавина покатилась вниз по склону, сбивая людей с ног.
«Мы не осознавали, что сильно давим на снег. После схода лавины было непонятно, кто из друзей оказался под завалом, и мы бросились их искать», – рассказал один из очевидцев. На помощь попавшим в снежную ловушку туристам также пришли спасатели; жертв удалось избежать.
Между тем в этом году горные районы Европы получили рекордное количество снега, а с ним и повышенную лавиноопасность. Только за последнюю неделю погодные условия унесли 17 жизней.
Узнайте о человеке, который провел под лавиной пять дней.
Несколько человек подъехали к краю склона, после чего трое из них начали спуск, а другие ждали своей очереди. Внезапно мощный пласт снега, на котором стояли лыжники, обрушился под их весом. Лавина покатилась вниз по склону, сбивая людей с ног.
«Мы не осознавали, что сильно давим на снег. После схода лавины было непонятно, кто из друзей оказался под завалом, и мы бросились их искать», – рассказал один из очевидцев. На помощь попавшим в снежную ловушку туристам также пришли спасатели; жертв удалось избежать.
Между тем в этом году горные районы Европы получили рекордное количество снега, а с ним и повышенную лавиноопасность. Только за последнюю неделю погодные условия унесли 17 жизней.
Узнайте о человеке, который провел под лавиной пять дней.