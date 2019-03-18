Бейра почти полностью уничтожена циклоном
Оценку разрушений произвели с воздуха представители Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
«Ситуация ужасающая. Масштаб разрушений огромен. Примерно 90% территории полностью разрушены, — сказал член оценочной группы Джейми Ле Сюер. – … Линии коммуникаций полностью отрезаны, дороги полностью разрушены. До некоторых районов добраться невозможно. Город Бейра очень серьезно пострадал. Но к нам поступают данные о том, что ситуация за пределами города может быть даже хуже. Вчера прорвало большую дамбу, последняя дорога к городу отрезана».
Также отмечается, что городской аэропорт не функционирует на протяжении нескольких дней.
Данных о человеческих жертвах пока нет, но, скорее всего, это лишь вопрос времени. В других странах, по которым ударил Идай, – Зимбабве, Малави и Мозамбике – число жертв оценивается примерно в 150 человек.
This just in: shocking footage from our team via helicopter that has just arrived in #Beira, #Mozambique. The devastation is widespread with barely a house intact following #CycloneIdaipic.twitter.com/BnyqVIJ9YF— IFRC Africa (@IFRCAfrica) March 17, 2019
Бейра – четвертый по численности город Мозамбика. До удара циклона в Бейре проживало более 500 тыс. человек.