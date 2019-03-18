Происшествия

Бейра почти полностью уничтожена циклоном

Один из крупнейших городов Мозамбика остался в руинах после удара циклона Идай.
Интерфакс
18 марта 2019 в 13:43
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  • Бейра почти полностью уничтожена циклоном
    Бейра, Мозамбик Фото: Александр Копертех
Второй по величине город Мозамбика и один из крупнейших портов страны — Бейра — практически полностью разрушен после удара циклона Идай, сообщает в понедельник Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Оценку разрушений произвели с воздуха представители Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

«Ситуация ужасающая. Масштаб разрушений огромен. Примерно 90% территории полностью разрушены, — сказал член оценочной группы Джейми Ле Сюер. – … Линии коммуникаций полностью отрезаны, дороги полностью разрушены. До некоторых районов добраться невозможно. Город Бейра очень серьезно пострадал. Но к нам поступают данные о том, что ситуация за пределами города может быть даже хуже. Вчера прорвало большую дамбу, последняя дорога к городу отрезана».

Также отмечается, что городской аэропорт не функционирует на протяжении нескольких дней.

Данных о человеческих жертвах пока нет, но, скорее всего, это лишь вопрос времени. В других странах, по которым ударил Идай, – Зимбабве, Малави и Мозамбике – число жертв оценивается примерно в 150 человек.  

Бейра – четвертый по численности город Мозамбика. До удара циклона в Бейре проживало более 500 тыс. человек.

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