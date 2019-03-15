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В подмосковной Малаховке хотят снести старинную деревянную школу
Зданию около 100 лет, но оно не считается памятником истории или архитектуры.
Текст и фото: Вадим Разумов
15 марта 2019 в 17:15
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Дом примечателен архитектурой и деревянной резьбой – и своей историей. В начале прошлого века он был дачей, а после революции, в 1920-х, здесь находилась детская колония – возможно, та самая, где преподавал рисование сам Марк Шагал. Местные власти аргументируют «необходимость» сноса деревянного здания школы его ветхостью и отсутствием денег на реставрационные работы.
Однако уже сейчас известно о том, что учащиеся «Сказки» (как сейчас называется школа) вскоре должны будут перейти учиться в новое здание, на строительство которого уже заложен бюджет.
Защитить здание подписью под петицией может любой. Вот ссылка на change.org. Она адресована Министру образования Васильевой О.Ю. и Губернатору Московской области Воробьеву А.Ю.).
Почему же угроза сноса этого примечательного здания стала реальностью? Все дело в том, что у «Сказки» отсутствует охранный статус – иными словами, одно из самых красивых зданий Малаховки не входит в государственный реестр объектов культурного наследия и на сегодняшний день не носит статус выявленного памятника архитектуры. А, стало быть, его можно снести так же легко, как и обычный торговый ларек.
Местные власти, неоднократно беседовавшие с представителями СМИ о перспективах Малаховки, отмечали, что «судя по состоянию всего этого здания, конечно, это не объект культурного наследия». Проблемы сохранения «Сказки» на сегодняшний день волнуют только краеведов и активистов организаций по охране памятников. Неравнодушные жители Малаховки разработали несколько вариантов сохранения здания: все они связаны с образованием и культурой.
Сообщается также о том, что организации по защите памятников культуры начали сбор данных для признания «Сказки» выявленным объектом культурного наследия. Однако времени на спасение достопримечательности очень мало. Местные СМИ утверждают, что снос «Сказки» запланирован на 20-22 марта.
Вот ссылка на петицию – change.org.
Однако уже сейчас известно о том, что учащиеся «Сказки» (как сейчас называется школа) вскоре должны будут перейти учиться в новое здание, на строительство которого уже заложен бюджет.
Защитить здание подписью под петицией может любой. Вот ссылка на change.org. Она адресована Министру образования Васильевой О.Ю. и Губернатору Московской области Воробьеву А.Ю.).
Почему же угроза сноса этого примечательного здания стала реальностью? Все дело в том, что у «Сказки» отсутствует охранный статус – иными словами, одно из самых красивых зданий Малаховки не входит в государственный реестр объектов культурного наследия и на сегодняшний день не носит статус выявленного памятника архитектуры. А, стало быть, его можно снести так же легко, как и обычный торговый ларек.
Местные власти, неоднократно беседовавшие с представителями СМИ о перспективах Малаховки, отмечали, что «судя по состоянию всего этого здания, конечно, это не объект культурного наследия». Проблемы сохранения «Сказки» на сегодняшний день волнуют только краеведов и активистов организаций по охране памятников. Неравнодушные жители Малаховки разработали несколько вариантов сохранения здания: все они связаны с образованием и культурой.
Сообщается также о том, что организации по защите памятников культуры начали сбор данных для признания «Сказки» выявленным объектом культурного наследия. Однако времени на спасение достопримечательности очень мало. Местные СМИ утверждают, что снос «Сказки» запланирован на 20-22 марта.
Вот ссылка на петицию – change.org.