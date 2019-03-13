В мире массово запрещают полеты на Boeing 737 MAX
Точные причины крушения пока неизвестны, но эта авиакатастрофа очень похожа на ту, что произошла с самолетом данной модели 29 октября 2018 года. Тогда разбился Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Банка. Погибли все, кто находился на борту – почти 200 человек. Причиной, по версии следствия, является неисправность (или неправильная настройка) датчика скорости.
В результате от эксплуатации Boeing 737 MAX начали повсеместно отказываться. Начало положил Китай, где был введен запрет на использование этой модели самолета в восьми авиакомпаниях страны. К нему присоединились Австралия, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Малайзия, ОАЭ, Оман, Сингапур и весь Евросоюз.
Эксплуатацию лайнеров временно прекратили и отдельные авиакомпании. Среди основных: Ethiopian Airlines, Royal Air Maroc, MIAT Mongolian Airlines, польская LOT, Norwegian Air Shuttle, южнокорейская The Eastar Jet, Aeromexico, Gol Airlines (Бразилия), Aerolineas Argentinas, Turkish Airlines, Cayman Airways, TUI Group.
В России Boeing 737 MAX находились лишь в авиапарке S7 Airlines, которая также ввела временный запрет на использование этих лайнеров.
По состоянию на 14:30 мск 13 марта самолеты Boeing 737 MAX 8 продолжают эксплуатировать авиакомпании Air Canada, WestJet (Канада), American Airlines, Southwest Airlines (США), моделей MAX 9 – Copa Airlines (Панама), United Airlines (США) и Thai Lion Air (Таиланд).
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что не собирается запрещать использовать самолеты Boeing 737 MAX. При этом, как отмечает BBC, Southwest Airlines предлагает своим пассажирам, чей полет запланирован на Boeing 737 MAX 8, внести изменения в бронь и пересесть на рейс самолетов другой модели.
Boeing 737 MAX – четвертое поколение самолетов Boeing 737, созданное компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next Generation. В группу входят модели MAX 7, 8, 9 и 10. По состоянию на февраль 2019 года Boeing поставил заказчикам 376 самолетов MAX, большинство – модели MAX 8. При этом MAX 7 и 10 еще не эксплуатируются. Всего на конец февраля 2019 года Boeing имел заказы на 4636 лайнеров 737 MAX.
Больше всего самолетов Boeing 737 MAX по состоянию на март эксплуатируют Southwest Airlines (34), Air Canada (24), American Airlines (24), China Southern (24), Norwegian Air Shuttle (18), Air China (15), TUI Group (15), SpiceJet (13), WestJet (13), FlyDubai, Hainan Airlines и Turkish Airlines (по 11).
Основным изменением модели MAX по сравнению с Next Generation стало использование более мощных и крупных двигателей.