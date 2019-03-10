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  • Пассажирский самолет потерпел крушение в Эфиопии
    Фото: Eric Prado/Flickr.com
  • Пассажирский самолет потерпел крушение в Эфиопии
Происшествия

Пассажирский самолет потерпел крушение в Эфиопии

Самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение этим утром. На борту было 157 человек — никто не выжил.
National Geographic Россия
10 марта 2019 в 14:58
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Борт пропал с радаров через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы, свидетельствуют данные портала Flightradar24. Это был новый Boeing 737 Max 8, только несколько месяцев назад полученный авиакомпанией. Он вылетел в 8.38 утра по местному времени (совпадает с московским) в столицу Кении — Найроби. По данным этого же портала, вертикальная скорость самолета после взлета была неустойчивой.

О крушении сообщило агентство Reuters со ссылкой на Эфиопскую радиовещательную корпорацию. На борту находились 157 человек: 149 пассажиров из 33 стран, а также восемь членов экипажа, уточняет агентство. Последние данные говорят о том, что никто из них не выжил. 

На пресс-конференции представитель авиакомпании сообщил, что на борту самолета находились трое россиян (его слова передают «ТАСС» и «РИА Новости»). 

Премьер-министр Эфиопии через Twitter выразил соболезнования семьям погибших в результате катастрофы.

Это уже вторая катастрофа с самолетом данной модели за последние полгода. В октябре потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Банка. Погибли все, кто находился на борту – почти 200 человек. Причиной, по версии следствия, является неисправность (или неправильная настройка) датчика скорости. Причина сегодняшней катастрофы пока неизвестна. 

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