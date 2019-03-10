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Пассажирский самолет потерпел крушение в Эфиопии
Самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение этим утром. На борту было 157 человек — никто не выжил.
National Geographic Россия
10 марта 2019 в 14:58
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Борт пропал с радаров через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы, свидетельствуют данные портала Flightradar24. Это был новый Boeing 737 Max 8, только несколько месяцев назад полученный авиакомпанией. Он вылетел в 8.38 утра по местному времени (совпадает с московским) в столицу Кении — Найроби. По данным этого же портала, вертикальная скорость самолета после взлета была неустойчивой.
О крушении сообщило агентство Reuters со ссылкой на Эфиопскую радиовещательную корпорацию. На борту находились 157 человек: 149 пассажиров из 33 стран, а также восемь членов экипажа, уточняет агентство. Последние данные говорят о том, что никто из них не выжил.
На пресс-конференции представитель авиакомпании сообщил, что на борту самолета находились трое россиян (его слова передают «ТАСС» и «РИА Новости»).
Премьер-министр Эфиопии через Twitter выразил соболезнования семьям погибших в результате катастрофы.
Это уже вторая катастрофа с самолетом данной модели за последние полгода. В октябре потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Банка. Погибли все, кто находился на борту – почти 200 человек. Причиной, по версии следствия, является неисправность (или неправильная настройка) датчика скорости. Причина сегодняшней катастрофы пока неизвестна.
О крушении сообщило агентство Reuters со ссылкой на Эфиопскую радиовещательную корпорацию. На борту находились 157 человек: 149 пассажиров из 33 стран, а также восемь членов экипажа, уточняет агентство. Последние данные говорят о том, что никто из них не выжил.
На пресс-конференции представитель авиакомпании сообщил, что на борту самолета находились трое россиян (его слова передают «ТАСС» и «РИА Новости»).
Премьер-министр Эфиопии через Twitter выразил соболезнования семьям погибших в результате катастрофы.
The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.— Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) March 10, 2019
Это уже вторая катастрофа с самолетом данной модели за последние полгода. В октябре потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Банка. Погибли все, кто находился на борту – почти 200 человек. Причиной, по версии следствия, является неисправность (или неправильная настройка) датчика скорости. Причина сегодняшней катастрофы пока неизвестна.