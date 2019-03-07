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70-метровый провал образовался на территории крупного зоопарка
Грунт провалился на площади, которая достигает размеров футбольного поля.
Анастасия Баринова
7 марта 2019 в 14:01
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В среду утром на территории зоопарка в городе Луисвилль был обнаружен огромный провал. По оценкам, воронка достигает 73 метров в длину и имеет глубину как минимум 15 метров.
Провал появился в юго-западной части зоопарка, где не содержатся животные и нет никаких построек. В результате инцидента пострадавших не было. Причиной обвала грунта могло стать землетрясение магнитудой 3,4, которое произошло днем ранее. Из-за возможных последствий был закрыт доступ в популярную достопримечательность – пещеру, которая находится как раз под зоопарком. Однако официальные лица пока не связывают два природных катаклизма.
Инженеры считают, что причиной скорее могли стать проливные дожди. Специалисты продолжают изучать причины обвала и оценивают возможность его роста. Местные жители, чьи дома расположены неподалеку от зоопарка и над пещерой, говорят о том, что на их участках время от времени появляются небольшие воронки и они уже привыкли заливать их бетоном. Тем не менее эвакуироваться им не предписано, и признаков того, что дома уйдут под землю, эксперты не видят. Зоопарк пока остается закрытым.
Узнайте о самых известных карстовых воронках.
Провал появился в юго-западной части зоопарка, где не содержатся животные и нет никаких построек. В результате инцидента пострадавших не было. Причиной обвала грунта могло стать землетрясение магнитудой 3,4, которое произошло днем ранее. Из-за возможных последствий был закрыт доступ в популярную достопримечательность – пещеру, которая находится как раз под зоопарком. Однако официальные лица пока не связывают два природных катаклизма.
Инженеры считают, что причиной скорее могли стать проливные дожди. Специалисты продолжают изучать причины обвала и оценивают возможность его роста. Местные жители, чьи дома расположены неподалеку от зоопарка и над пещерой, говорят о том, что на их участках время от времени появляются небольшие воронки и они уже привыкли заливать их бетоном. Тем не менее эвакуироваться им не предписано, и признаков того, что дома уйдут под землю, эксперты не видят. Зоопарк пока остается закрытым.
Узнайте о самых известных карстовых воронках.