1394
0
Лавина накрыла автомобили на трассе в США: видео
Снегопады в Колорадо превратились в лавины.
Анастасия Баринова
5 марта 2019 в 16:12
1293
В северных и центральных горных районах Колорадо в эти дни действует предупреждение о сходе лавин. Несмотря на потенциально опасную ситуацию, автомагистрали не были закрыты и несколько автомобилей оказались под густой шапкой снега, скатившегося с гор.
В минувшие выходные в регионе прошли мощные снегопады, и лавин образовалось сразу несколько. Одну из них снял волонтер, ехавший на помощь людям, попавшим под обвал ранее.
В результате несколько полос дороги EB I-70 все же пришлось закрыть: снежные завалы препятствовали движению.
Несмотря на суровые погодные условия и опасную дорожную ситуацию, сообщений о жертвах не поступало. Все автомобили остались целы, и люди вовремя смогли покинуть завалы. Посмотрите, как лавина накрыла целую деревню.
В минувшие выходные в регионе прошли мощные снегопады, и лавин образовалось сразу несколько. Одну из них снял волонтер, ехавший на помощь людям, попавшим под обвал ранее.
В результате несколько полос дороги EB I-70 все же пришлось закрыть: снежные завалы препятствовали движению.
Несмотря на суровые погодные условия и опасную дорожную ситуацию, сообщений о жертвах не поступало. Все автомобили остались целы, и люди вовремя смогли покинуть завалы. Посмотрите, как лавина накрыла целую деревню.