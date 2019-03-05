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  • Лавина накрыла автомобили на трассе в США: видео
    Фото: 9NEWS (KUSA)
  • Лавина накрыла автомобили на трассе в США: видео
    Фото: 9NEWS (KUSA)
Происшествия

Лавина накрыла автомобили на трассе в США: видео

Снегопады в Колорадо превратились в лавины.
Анастасия Баринова
5 марта 2019 в 16:12
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В северных и центральных горных районах Колорадо в эти дни действует предупреждение о сходе лавин. Несмотря на потенциально опасную ситуацию, автомагистрали не были закрыты и несколько автомобилей оказались под густой шапкой снега, скатившегося с гор.

В минувшие выходные в регионе прошли мощные снегопады, и лавин образовалось сразу несколько. Одну из них снял волонтер, ехавший на помощь людям, попавшим под обвал ранее.

В результате несколько полос дороги EB I-70 все же пришлось закрыть: снежные завалы препятствовали движению.

Несмотря на суровые погодные условия и опасную дорожную ситуацию, сообщений о жертвах не поступало. Все автомобили остались целы, и люди вовремя смогли покинуть завалы. Посмотрите, как лавина накрыла целую деревню.

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