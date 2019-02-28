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34 россиянина застряли в Дели
Посольство России в Индии помогает вернуться на родину 34 гражданам России, застрявшим в Дели из-за отмены рейса Air Astana в Алматы.
Интерфакс
28 февраля 2019 в 16:32
«Посольство России в Индии оказывает помощь 34 россиянам, которые не смогли вылететь из Нью-Дели рейсом авиакомпании «Эйр Астана» из-за обострения отношений между Индией и Пакистаном. Авиакомпания не оказала должной помощи пассажирам, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Потребовалось вмешательство российских дипломатов. Сейчас удалось добиться того, чтобы всем пассажирам забронировали билеты на 4-5 марта», — говорится в сообщении российской дипмиссии.
Air Astana в среду и четверг отменила рейсы из Алматы в Дели и обратно из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном. Авиакомпания сообщила, что прорабатывает варианты перевозки пассажиров.
В среду авиационные власти Индии и Пакистана объявили о закрытии неба над приграничными областями из-за обострения конфликта между двумя странами. Это стало неожиданностью для перевозчиков, которым потребовалось резко менять маршруты полетов.