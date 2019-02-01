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Пакистанец получил слоновую болезнь после укуса комара
Еще один пример того, что к врачам нужно обращаться вовремя.
Анастасия Баринова
1 февраля 2019 в 20:24
Пять лет назад отец пятерых детей Шахид Хуссейн (Shahid Hussain) из пакистанской провинции Синд заметил, что у него отекают ноги. Он не предпринял никаких мер и продолжал работу, чтобы содержать семью: на врачей у него времени не было. Но со временем боль в ногах усилилась, а отеки сделали невозможным не только работать, но даже нормально передвигаться. Медики, осмотревшие Шахида, диагностировали у него слоновую болезнь (элефантиаз) в тяжелой форме.
При элефантиазе у человека начинает увеличиваться какая-либо часть тела: из-за застоя лимфы в коже и подкожной клетчатке развиваются гипертрофические процессы. Заболевание может быть врожденным или спровоцированным стрептококком, но в данном случае причиной стала паразитическая нематода Brugia malayi, распространенная в странах Азии. Ее переносят комары, а затем червь паразитирует в лимфатических сосудах.
Лечение заключается в процедурах, направленных на улучшение лимфатического оттока. В тяжелых случаях применяют хирургические операции, но Хуссейн обратился к врачам слишком поздно: в местных больницах, как и в более крупном городе Карачи, не рискнули начать борьбу с болезнью в столь запущенной форме. Между тем Шахид уже не может встать с кровати, каждая его нога весит около 50 кг и имеет 88 см в обхвате.
Семья пытается привлечь внимание властей и просит о помощи. Врачи порекомендовали обратиться в больницы Исламабада, но Хуссейны едва нашли средства на посещение Карачи, продав все украшения и потратив все сбережения. Родственники не дают им умереть с голоду, но организовать доставку неподвижного и тяжелого больного в столицу они не могут. В похожей ситуации оказались носители другой и более редкой болезни в Бангладеш.
При элефантиазе у человека начинает увеличиваться какая-либо часть тела: из-за застоя лимфы в коже и подкожной клетчатке развиваются гипертрофические процессы. Заболевание может быть врожденным или спровоцированным стрептококком, но в данном случае причиной стала паразитическая нематода Brugia malayi, распространенная в странах Азии. Ее переносят комары, а затем червь паразитирует в лимфатических сосудах.
Лечение заключается в процедурах, направленных на улучшение лимфатического оттока. В тяжелых случаях применяют хирургические операции, но Хуссейн обратился к врачам слишком поздно: в местных больницах, как и в более крупном городе Карачи, не рискнули начать борьбу с болезнью в столь запущенной форме. Между тем Шахид уже не может встать с кровати, каждая его нога весит около 50 кг и имеет 88 см в обхвате.
Семья пытается привлечь внимание властей и просит о помощи. Врачи порекомендовали обратиться в больницы Исламабада, но Хуссейны едва нашли средства на посещение Карачи, продав все украшения и потратив все сбережения. Родственники не дают им умереть с голоду, но организовать доставку неподвижного и тяжелого больного в столицу они не могут. В похожей ситуации оказались носители другой и более редкой болезни в Бангладеш.