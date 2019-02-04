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Этому белушонку меньше года. На коже заметны черные точки. Фото: Эковахта Сахалина
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Косатка Кирилл. Хорошо видны повреждения кожи. Фото: Татьяна Ивкович
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18−19 января. Эксперты изучают состояние косаток. Фото: Эковахта Сахалина
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Сканирование чипа, установленного на косатку отловщиками. Фото: Эковахта Сахалина
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Кирилл слева, во льду. Фото: Эковахта Сахалина
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Сбор проб кожи.
Что происходит в «китовой тюрьме» под Находкой: фото и видео
В 40 минутах езды от Находки, у западного берега бухты Средняя, установлены плавучие вольеры-садки. В них с лета-осени 2018 находятся 11 косаток и 87 белух, незаконно пойманные в Охотском море. Здесь их приручали перед продажей в океанариумы зарубежья, вероятней всего – Китая и Японии.
Осенью прошлого года фото и видео «китовой тюрьмы» попало в соцсети и СМИ, за этим последовало уголовное дело o незаконном вылове водных биологических ресурсов. Происходящее привлекло внимание зарубежной прессы и Кремля – но следствие идет до сих пор, а будущее животных остается неясным.
Вот снимки, сделанные осенью прошлого года. Смахните в сторону, чтобы посмотреть следующий слайд.
Там уже была полиция? А биологи?
На «базе адаптации» уже было несколько проверок – вот, что известно о трёх последних.
19 декабря вольеры осмотрел Следственный комитет. Тогда состояние животных было признано удовлетворительным, а бухта – пригодной для содержания китов, как «незамерзающая зимой». В числе проверяющих были сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН – В.В. Мельников и следовательница Е.И. Смоленская.
Месяц спустя, 18-19 января 2019, в бухте прошла eще одна проверка. Кроме Пограничной службы ФСБ России, сюда прибыли крупные российские специалисты по морским млекопитающим, а также ветеринар, микробиолог и эколог (список имен приводит PrimaMedia). Предварительные результаты проверки опубликовала «Эковахта Сахалина» 24 января.
31 января стало известно, что накануне здесь побывала и владивостокская природоохранная прокуратура. Подробнее об этом и предыдущем осмотрах – в следующем вопросе.
Что сейчас с животными?
• Во время предпоследней проверки (18-19 января) у 6 из 10 косаток замечены повреждения кожи: светлые пятна с неровными краями и округлые следы. У некоторых особей кожа на спинах отслаивалась, у самца по кличке Кирилл – слезала крупными лоскутами. Рядом с его спинным плавником нашли отметины – возможно, следы от инъекций. Он подолгу зависал у поверхности, делая редкие, «щадящие» вдохи и выдохи. Такое поведение могло указывать на заболевания легких или других внутренних органов, а следы на коже всех шести косаток – оказаться признаками обморожения или грибковой инфекции.
• 30 января следователи из природоохранной прокуратуры видели, как косатка-самец плавает кверху брюхом (известно по пересказу в «Новой газете»). Какая именно это была особь и действительно ли ее поведение можно считать «агонией» – пока неясно: ни один из специалистов-зоологов не был свидетелем этого.
Точно определить состояние зверей можно только с помощью анализов: в середине января ученые взяли у китов пробы выдохов и кожи, а также мазки с поврежденных участков.
• Как минимум у одного самца на нижней стороне туловища заметны трещины и царапины – вероятно, полученных при погрузке. Все 11 косаток – молодые особи: самой младшей самке – чуть более года, остальным – 2-4. (Возраст в скором времени уточнят эксперты. Косатки могут прожить до 90 и даже 105 лет.
• 18-19 января у белух в районе задней части головы, шеи и дыхала заметили множество темных точек, которых не было месяц назад – и чего обычно не наблюдается у белух в дельфинариях. Одна белуха заметно похудела: жировой слой в области шеи – тоньше нормы.
Кроме взрослых особей, здесь множество белушат; их возраст – от менее года до 4 лет. Некоторые из 13 детенышей на момент вылова очевидно были младше 12 месяцев – вылов так называемых «сеголеток» нелегален.
На этом видео – косатки в замерзающем вольере и работники базы, раскалывающие лед в вольере с белухами.
В каких условиях они находятся?
• Хотя 18 декабря декабря бухту и называли «незамерзающей», к середине зимы вода вокруг вольеров покрылась льдом; внутри садков она тоже замерзает, несмотря на тепловые пушки.
Постоянный контакт со льдом и малая подвижность грозят переохлаждением – в особенности, косаткам. Белухи приспособлены для жизни в замерзающих морях, но в тесных вольерах они намного уязвимее к холоду: клетки мешают зверям двигаться и согреваться.
• Еще опаснее то, что работники «базы» регулярно беспокоят белух, раскалывая лед и извлекая его из садков: китообразные чрезвычайно чувствительны к шуму, а стресс может ослабить их иммунитет.
Трех косаток в первом загоне ежедневно беспокоят, перенося мимо инструменты для колки льда и перевозя тачки с рыбой (только через этот крытый вольер можно пройти к другим садкам).
Смахните в сторону, чтобы посмотреть следующий слайд.
-
Вода вокруг вольеров покрыта льдомФото: Эковахта Сахалина
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Расчистка льда в загоне с белухамиФото: Эковахта Сахалина
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Кадры, опубликованные 27 январяФото: Друзья океана / @ccic77 / Facebook
-
Кадры, опубликованные 27 январяФото: Друзья океана / @ccic77 / Facebook
-
Кадры, опубликованные 27 январяФото: Друзья океана / @ccic77 / Facebook
• На проходе к садкам и на въезде на территорию нет дезинфицирующих барьеров – это отметили еще на первых осенних проверках, но на базе продолжают нарушать санитарные нормы.
• Зверей кормят горбушей и сельдью. Это обычно для дельфинариев, но для пойманных косаток – ненормально: они почти наверняка принадлежат к уязвимому (с 2018 – краснокнижному) плотоядному экотипу, то есть до поимки они питались мясом морских котиков, тюленей и китов.
Как они там оказались?
Звери были пойманы в Охотском море летом и осенью 2018 года; с 16 июля по 21 октября их доставили сюда, в Среднюю, для карантина и дрессировки. По данным ветеринарной инспекции Находки, «на 29.10.2018 находились в вольерах 90 голов белух и 11 голов косаток, принадлежащих:
ООО «Афалина» 23 головы белухи, 3 косатки;
ООО «Океанариум ДВ» – 22 головы белухи, 3 косатки;
ООО «Белый кит» – 23 головы белухи, 3 косатки;
ООО «Сочинский дельфинарий» – 22 головы белухи, 3 косатки» (цитируется по newsvl.ru).
В числе косаток – расхождение. Пойманных косаток действительно было 12 – но отловщики утверждали, одна особь оказалась «агрессивной» и была отпущена. Подробностей нет.
С осени изменилось и число белух: 21 декабря стало известно, что из вольеров пропали три детеныша – самые маленькие и худые особи. Прямых доказательств их смерти или продажи нет. Отловщики утверждают, что китята сбежали (но избегают отвечать на вопрос «как»). Даже если маловероятный побег случился на самом деле, детеныши несомненно погибли, так как по-прежнему нуждались в материнском молоке и, хоть уже и начали переходить на твердую пищу, не могли добыть ее сами.
А что это за место в бухте Средняя?
Это плавучие вольеры бывшего дельфинария, который переехал сюда из Владивостока. Они не первый год используются для передержки китообразных перед продажей в океанариумы. Сейчас территорию арендовали 4 организации (их названия см. пунктом выше). Тесная связь между ними уже известна СМИ, а мошеннический экспорт китообразных – прокуратуре.
Как минимум до 2016 года «база адаптации» числилaсь за госорганизацией «ТИНРО-Центр» (Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр) – но служила ровно тем же самым целям. Более того, директор ТИНРО и его заместитель (Лев Бочаров и Юрий Блинов) сейчас находятся под домашним арестом за незаконный вылов косаток, пока расследуется уголовное дело, возбужденное в 2017.
______________________________________________________
Экскурс в прошлое: еще раньше, с 90-х вплоть до 2009, дельфинарий находился на Спортивной набережной Владивостока. Здесь белухи (предназначенные и для представлений, и для «научных исследований») содержались в тяжелых санитарных условиях: канализация этого города выходит прямо в море.
Зверей, терявших «научную значимость», администрация центра продавала в Азию: «Сегодняшние животные нашего дельфинария, измученные тесными бассейнами и сточными водами, перестали представлять интерес для научных исследований. Возраст белух – десять, восемь и пять лет, а специалистам нужны особи помоложе. <…> …держат их в среднем 3-4 года», – комментировал тогда заместитель гендиректора – Юрий Блинов.
В конце 2008 года, перед закрытием и переездом дельфинария в Среднюю, все белухи были проданы в Китай и Японию.
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Так выглядела бухта Средняя в середине января 2018 года.
Законно ли то, что сейчас происходит в «китовой тюрьме»?
Вкратце – нет. Звери были пойманы по незаконно выданной «квоте».
Для подробного ответа нужно сначала рассказать, как в России выдаются разрешения на вылов «водных ресурсов». Все юридические тонкости – в блоке ниже:
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То, что в новостях называют «квотой», на самом деле – ОДУ, общий допустимый улов. Принимается он в несколько стадий.
1) Федеральное агентство по росрыболовству (ФАР) разрабатывает общий допустимый улов и обоснование своего расчета по каждому виду водных биологических ресурсов (ВБР): рыб, крабов, моллюсков – а также млекопитающих: косаток, белух, моржей и т.д.
2) Материалы ОДУ затем направляются на ГЭЭ (государственную экологическую экспертизу). Ее организует Росприроднадзор, а проводят приглашенные им независимые эксперты. Положительное заключение ГЭЭ – обязательное условие для вылова, «реализации ОДУ». Нет положительного заключения ГЭЭ – ловить нельзя.
4) После получения квот коммерческие рыбаки становятся пользователями ВБР – то есть государство им таким образом предоставило ресурсы в пользование. Но собственником ВБР все равно остается государство – Россия.
Пользоваться ВБР государство разрешает на определенных условиях. Они определяются разрешениями на вылов (рыболовными билетами), которые пользователю выдают региональные подразделения ФАР.
______________________________________________________
Итак, весной 2018 года был утвержден ОДУ – 13 косаток и 335 белух, а летом и осенью было поймано 12 косаток и 90 белух (по крайней мере, официально).
Но спустя пять месяцев после отлова, 7 декабря, экспертиза и ее решение были признаны незаконными: «Эковахта Сахалина» подала в суд на Росприроднадзор – и выиграла процесс. Это означает, что животные были добыты нелегально, а отловщики не вправе распоряжаться ими. Сразу же после этого экспертная комиссия дала отрицательное заключение на ОДУ косаток и белух на 2019 – то есть отловы косаток и белух в следующем году не разрешены в принципе.
Почему вылов в 2018 оказался нелегальным? Вообще косаток ловить можно?
ОДУ косаток в 2016 и 2017 годах был равен нулю. В конце 2017 Минсельхоз определил такую же норму и на следующий год.
Но весной 2018 Росрыболовство внезапно разработало ОДУ на 13 косаток. Затем Росприроднадзор спешно провел ГЭЭ, которая и утвердила это количество особей, допустив многочисленные нарушения:
• ГЭЭ провели в сокращенные сроки (за 6 дней вместо положенных 30);
• были нарушены права граждан на участие в процедуре общественных обсуждений материалов ОДУ;
• вместо экспертов-биологов (которые устанавливали нулевой ОДУ в 2016 и 2017), рекордно крупную квоту утвердила экспертная комиссия, в которой не было ни одного специалиста по морским млекопитающим. Фактически, зеленый свет на отлов китов дали «эксперты по паукам, клещам, моллюскам, дождевым червям и по искусственному разведению осетров».
Кроме того:
• Животные предназначались для продажи, но по закону они не могут быть переданы или проданы другим лицам – и тем более использоваться в «коммерческой деятельности за пределами РФ». Экспорт китообразных в Азию был фактически возможен из-за нечеткости формулировок в российских законах. В апреле 2018 года эта неопределенность была устранена – и с тех пор продажа китообразных, пойманных в культурно-просветительских целях, запрещена. Де-юре заниматься отловом могут только дельфинарии, но не компании-продавцы.
• Разрешение выловить 13 косаток не было научно обоснованным. Адекватный ОДУ невозможно определить, не зная точной численности косаток в России – а специальные подсчеты этих животных не делались никогда (в частности, на этом основании не разрешали вылов в сезонах 2016-2017). В 2018, на основе неких «aрхивных и литературных данных» во ВНИРО огульно приняли число, удобное для расчета ОДУ: 3130 голов.
• Пойманные косатки относятся к малочисленному и угрожаемому плотоядному экотипу, который в 2018 году внесен в Красную книгу Камчатского края. Точная численность экотипа неизвестна (на западе Охотского моря – около 250 особей). Этих косаток существенно меньше, чем рыбоядных сородичей и у берегов Камчатки, и в целом на российском Дальнем Востоке.
Разделение на рыбоядных и плотоядных научно оправданно – и абсолютно необходимо для сохранения малочисленной плотоядной популяции. Однако этот факт значительно усложняет обоснование объемов вылова и игнорируется в ТИНРО.
• Реальный ущерб для популяции может быть больше квоты: животные гибнут при поимке и перевозке. Так умерли первые же пойманные в России косатки: осенью 2003 года одна запуталась в сетях и утонула, другую удалось перевезти в бассейн, но она скончалась спустя пару недель.
При этом процесс поимки зверей не контролируется независимыми специалистами. Летом 2018 года активисты «Друзья океана» пытались наблюдать за отловом в северо-западном районе Охотского моря – но ловцы угрожали зоозащитникам и даже разгромили их лагерь. Доподлинно установить гибель животных можно редко – например, по случайно найденным трупам возле баз адаптации.
А вроде же есть мораторий на добычу китов?
Да, есть – но на белух, косаток, афалин и других мелких китообразных он не распространяется. Этот международный договор с 1986 года запретил коммерческую охоту на крупных усатых китов и кашалотов.
А можно просто взять и выпустить этих животных?
Пока тянется следствие, животные остаются на попечении отловщиков. Но даже если юридические вопросы решатся прямо сейчас, просто так взять и сломать вольеры нельзя.
Если звери больны и истощены, им понадобятся лечение и откорм. После реабилитации их нужно выпустить там же, где они были пойманы – почти в 3000 км отсюда. Тихоокеанский флот еще в декабре выразил готовность «выделить силы и средства для их перемещения».
Я хочу помочь! Но что я могу сделать?
• Поделиться с другими статьей, которую вы прочитали!
• Если вы – гражданин России, вы можете подписать вот эту инициативу против вылова китообразных в «учебных и культурно-просветительских целях». Важно: для этого понадобится регистрация на сайте госуслуг.
• Кроме того, подписать вот эту петицию на Change.org – это можно и российским, и иностранным гражданам.
• Поддержать денежными пожертвованиями экологов, которые добиваются свободы для китов и прекращения их отловов.
• Не ходить в дельфинарии.
А дельфинарии-то почему нельзя ходить?
Потому что в неволе невозможно создать подходящие условия для таких крупных, подвижных, стайных и интеллектуально развитых животных, как косатки, белухи или, например, афалины.
• Если вкратце, то:
На их здоровье (и телесном, и психическом) губительно сказываются теснота, дрессировки и однообразные выступления.
• Если подробнее, то:
1) Не известно ни одного нападения косаток на человека в дикой природе – а вот дельфинариях они нападают на дрессировщиков и даже убивают их. Единственное объяснение этому – неестественные условия, в которых они живут годами. Вот некоторые из них:
– Косатки ориентируются в пространстве не только с помощью зрения, но с помощью эхолокации – улавливают волны звука, отраженные внешней средой. Громкое и частое эхо в аквариумах от гладкими стенками сильно отличается естественной акустической картины в морях и превращает естественные, привычные для китообразных вокализации в настоящую пытку.
– В океанариумах звери сильно ограничены в движении. На воле косатки могут проплывать в сутки до 200 км и нырять на 400 и более метров. Такую площадь не может предоставить ни один дельфинарий – даже крупнейший в мире китайский Chimelong (где находятся 9 косаток из России).
2) По уровню развития мозга косатки соперничают с приматами:
– Они способны переживать знакомые людям эмоции: радость, грусть, гнев, тоску.
– Они живут семьями, а родственные связи между особями очень сильны. Летом 2018 года, например, мир облетела новость о косатке, которая 17 суток не расставалась с телом мертвого детеныша (он погиб, едва появившись на свет). При отловах связи в семьях косаток разрушаются, а животные получают сильную эмоциональную травму.
– У них существует чрезвычайно сложная система звуковой коммуникации, которую можно уподобить человеческим языкам и диалектам (у каждой косаточей семьи – свои особенности в сигналов). Это яркий пример того, насколько развиты эти животные – и как сильно нуждаются в обществе друг друга.
– Отделы мозга, отвечающие за эмоциональное восприятие мира, у китообразных развиты намного сильнее, чем у человека. Мы просто даже не можем представить, как они ощущают окружающую действительность. Точно так же люди, слепые от рождения, не в состоянии представить окружающий мир так, как видят его зрячие. И поэтому дельфинарии для китообразных – гораздо большая трагедия, чем нам может показаться.
3) Во многих странах дельфинарии уже под запретом, а их деятельность объявлена негуманной. Вылов косаток и белух для развлекательных целей сегодня практикуется только в одной стране мира – в России. Кроме нее, есть только одна страна, где для развлечения вылавливают мелких дельфинов – это Япония.
Месяц спустя, 18−19 января 2019, в бухте прошла eще одна проверка. Кроме Пограничной службы ФСБ России, сюда прибыли крупные российские специалисты по морским млекопитающим, а также ветеринар, микробиолог и эколог (список имен приводит PrimaMedia). Предварительные результаты проверки опубликовала «Эковахта Сахалина» 24 января.
31 января стало известно, что накануне здесь побывала и владивостокская природоохранная прокуратура. Подробнее об этом и предыдущем осмотрах — в следующем вопросе.
Что сейчас с животными?
• Во время предпоследней проверки (18−19 января) у 6 из 10 косаток замечены повреждения кожи: светлые пятна с неровными краями и округлые следы. У некоторых особей кожа на спинах отслаивалась, у самца по кличке Кирилл — слезала крупными лоскутами. Рядом с его спинным плавником нашли отметины — возможно, следы от инъекций. Он подолгу зависал у поверхности, делая редкие, «щадящие» вдохи и выдохи. Такое поведение могло указывать на заболевания легких или других внутренних органов, а следы на коже всех шести косаток — оказаться признаками обморожения или грибковой инфекции.
• 30 января следователи из природоохранной прокуратуры видели, как косатка-самец плавает кверху брюхом (известно по пересказу в «Новой газете»). Какая именно это была особь и действительно ли ее поведение можно считать «агонией» — пока неясно: ни один из специалистов-зоологов не был свидетелем этого.
Точно определить состояние зверей можно только с помощью анализов: в середине января ученые взяли у китов пробы выдохов и кожи, а также мазки с поврежденных участков.
• Как минимум у одного самца на нижней стороне туловища заметны трещины и царапины — вероятно, полученных при погрузке. Все 11 косаток — молодые особи: самой младшей самке — чуть более года, остальным — 2−4. (Возраст в скором времени уточнят эксперты. Косатки могут прожить до 90 и даже 105 лет.
• 18−19 января у белух в районе задней части головы, шеи и дыхала заметили множество темных точек, которых не было месяц назад — и чего обычно не наблюдается у белух в дельфинариях. Одна белуха заметно похудела: жировой слой в области шеи — тоньше нормы.
Кроме взрослых особей, здесь множество белушат; их возраст — от менее года до 4 лет. Некоторые из 13 детенышей на момент вылова очевидно были младше 12 месяцев — вылов так называемых «сеголеток» нелегален.
На этом видео — косатки в замерзающем вольере и работники базы, раскалывающие лед в вольере с белухами.
В каких условиях они находятся?
• Хотя 18 декабря декабря бухту и называли «незамерзающей», к середине зимы вода вокруг вольеров покрылась льдом; внутри садков она тоже замерзает, несмотря на тепловые пушки.
Постоянный контакт со льдом и малая подвижность грозят переохлаждением — в особенности, косаткам. Белухи приспособлены для жизни в замерзающих морях, но в тесных вольерах они намного уязвимее к холоду: клетки мешают зверям двигаться и согреваться.
• Еще опаснее то, что работники «базы» регулярно беспокоят белух, раскалывая лед и извлекая его из садков: китообразные чрезвычайно чувствительны к шуму, а стресс может ослабить их иммунитет.
Трех косаток в первом загоне ежедневно беспокоят, перенося мимо инструменты для колки льда и перевозя тачки с рыбой (только через этот крытый вольер можно пройти к другим садкам).
Смахните в сторону, чтобы посмотреть следующий слайд.
-
Вода вокруг вольеров покрыта льдомФото: Эковахта Сахалина
-
Расчистка льда в загоне с белухамиФото: Эковахта Сахалина
-
Кадры, опубликованные 27 январяФото: Друзья океана / @ccic77 / Facebook
-
Кадры, опубликованные 27 январяФото: Друзья океана / @ccic77 / Facebook
-
Кадры, опубликованные 27 январяФото: Друзья океана / @ccic77 / Facebook
• На проходе к садкам и на въезде на территорию нет дезинфицирующих барьеров — это отметили еще на первых осенних проверках, но на базе продолжают нарушать санитарные нормы.
• Зверей кормят горбушей и сельдью. Это обычно для дельфинариев, но для пойманных косаток — ненормально: они почти наверняка принадлежат к уязвимому (с 2018 — краснокнижному) плотоядному экотипу, то есть до поимки они питались мясом морских котиков, тюленей и китов.
Как они там оказались?
Звери были пойманы в Охотском море летом и осенью 2018 года; с 16 июля по 21 октября их доставили сюда, в Среднюю, для карантина и дрессировки. По данным ветеринарной инспекции Находки, «на 29.10.2018 находились в вольерах 90 голов белух и 11 голов косаток, принадлежащих:
ООО «Афалина» 23 головы белухи, 3 косатки;
ООО «Океанариум ДВ» — 22 головы белухи, 3 косатки;
ООО «Белый кит» — 23 головы белухи, 3 косатки;
ООО «Сочинский дельфинарий» — 22 головы белухи, 3 косатки» (цитируется по newsvl.ru).
В числе косаток — расхождение. Пойманных косаток действительно было 12 — но отловщики утверждали, одна особь оказалась «агрессивной» и была отпущена. Подробностей нет.
С осени изменилось и число белух: 21 декабря стало известно, что из вольеров пропали три детеныша — самые маленькие и худые особи. Прямых доказательств их смерти или продажи нет. Отловщики утверждают, что китята сбежали (но избегают отвечать на вопрос «как»). Даже если маловероятный побег случился на самом деле, детеныши несомненно погибли, так как по-прежнему нуждались в материнском молоке и, хоть уже и начали переходить на твердую пищу, не могли добыть ее сами.
А что это за место в бухте Средняя?
Это плавучие вольеры бывшего дельфинария, который переехал сюда из Владивостока. Они не первый год используются для передержки китообразных перед продажей в океанариумы. Сейчас территорию арендовали 4 организации (их названия см. пунктом выше). Тесная связь между ними уже известна СМИ, а мошеннический экспорт китообразных — прокуратуре.
Как минимум до 2016 года «база адаптации» числилaсь за госорганизацией «ТИНРО-Центр» (Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр) — но служила ровно тем же самым целям. Более того, директор ТИНРО и его заместитель (Лев Бочаров и Юрий Блинов) сейчас находятся под домашним арестом за незаконный вылов косаток, пока расследуется уголовное дело, возбужденное в 2017.
______________________________________________________
Экскурс в прошлое: еще раньше, с 90-х вплоть до 2009, дельфинарий находился на Спортивной набережной Владивостока. Здесь белухи (предназначенные и для представлений, и для «научных исследований») содержались в тяжелых санитарных условиях: канализация этого города выходит прямо в море.
Зверей, терявших «научную значимость», администрация центра продавала в Азию: «Сегодняшние животные нашего дельфинария, измученные тесными бассейнами и сточными водами, перестали представлять интерес для научных исследований. Возраст белух — десять, восемь и пять лет, а специалистам нужны особи помоложе. <…> …держат их в среднем 3−4 года», — комментировал тогда заместитель гендиректора — Юрий Блинов.
В конце 2008 года, перед закрытием и переездом дельфинария в Среднюю, все белухи были проданы в Китай и Японию.
_____________________________________________________
Так выглядела бухта Средняя в середине января 2018 года.
Законно ли то, что сейчас происходит в «китовой тюрьме»?
Вкратце — нет. Звери были пойманы по незаконно выданной «квоте».
Для подробного ответа нужно сначала рассказать, как в России выдаются разрешения на вылов «водных ресурсов». Все юридические тонкости — в блоке ниже:
______________________________________________________
То, что в новостях называют «квотой», на самом деле — ОДУ, общий допустимый улов. Принимается он в несколько стадий.
1) Федеральное агентство по росрыболовству (ФАР) разрабатывает общий допустимый улов и обоснование своего расчета по каждому виду водных биологических ресурсов (ВБР): рыб, крабов, моллюсков — а также млекопитающих: косаток, белух, моржей
2) Материалы ОДУ затем направляются на ГЭЭ (государственную экологическую экспертизу). Ее организует Росприроднадзор, а проводят приглашенные им независимые эксперты. Положительное заключение ГЭЭ — обязательное условие для вылова, «реализации ОДУ». Нет положительного заключения ГЭЭ — ловить нельзя.
3) Если экспертиза дает одобрение, то Росрыболовство распределяет квоты — какой компании что и сколько можно поймать (общий объем квот не должен превышать ОДУ).
4) После получения квот коммерческие рыбаки становятся пользователями ВБР — то есть государство им таким образом предоставило ресурсы в пользование. Но собственником ВБР все равно остается государство — Россия.
Пользоваться ВБР государство разрешает на определенных условиях. Они определяются разрешениями на вылов (рыболовными билетами), которые пользователю выдают региональные подразделения ФАР.
______________________________________________________
Итак, весной 2018 года был утвержден ОДУ — 13 косаток и 335 белух, а летом и осенью было поймано 12 косаток и 90 белух (по крайней мере, официально).
Но спустя пять месяцев после отлова, 7 декабря, экспертиза и ее решение были признаны незаконными: «Эковахта Сахалина» подала в суд на Росприроднадзор — и выиграла процесс. Это означает, что животные были добыты нелегально, а отловщики не вправе распоряжаться ими. Сразу же после этого экспертная комиссия дала отрицательное заключение на ОДУ косаток и белух на 2019 — то есть отловы косаток и белух в следующем году не разрешены в принципе.
Почему вылов в 2018 оказался нелегальным? Вообще косаток ловить можно?
ОДУ косаток в 2016 и 2017 годах был равен нулю. В конце 2017 Минсельхоз определил такую же норму и на следующий год.
Но весной 2018 Росрыболовство внезапно разработало ОДУ на 13 косаток. Затем Росприроднадзор спешно провел ГЭЭ, которая и утвердила это количество особей, допустив многочисленные нарушения:
• ГЭЭ провели в сокращенные сроки (за 6 дней вместо положенных 30);
• были нарушены права граждан на участие в процедуре общественных обсуждений материалов ОДУ;
• вместо экспертов-биологов (которые устанавливали нулевой ОДУ в 2016 и 2017), рекордно крупную квоту утвердила экспертная комиссия, в которой не было ни одного специалиста по морским млекопитающим. Фактически, зеленый свет на отлов китов дали «эксперты по паукам, клещам, моллюскам, дождевым червям и по искусственному разведению осетров».
Кроме того:
• Животные предназначались для продажи, но по закону они не могут быть переданы или проданы другим лицам — и тем более использоваться в «коммерческой деятельности за пределами РФ». Экспорт китообразных в Азию был фактически возможен из-за нечеткости формулировок в российских законах. В апреле 2018 года эта неопределенность была устранена — и с тех пор продажа китообразных, пойманных в культурно-просветительских целях, запрещена. Де-юре заниматься отловом могут только дельфинарии, но не компании-продавцы.
• Разрешение выловить 13 косаток не было научно обоснованным. Адекватный ОДУ невозможно определить, не зная точной численности косаток в России — а специальные подсчеты этих животных не делались никогда (в частности, на этом основании не разрешали вылов в сезонах 2016−2017). В 2018, на основе неких «aрхивных и литературных данных» во ВНИРО огульно приняли число, удобное для расчета ОДУ: 3130 голов.
• Пойманные косатки относятся к малочисленному и угрожаемому плотоядному экотипу, который в 2018 году внесен в Красную книгу Камчатского края. Точная численность экотипа неизвестна (на западе Охотского моря — около 250 особей). Этих косаток существенно меньше, чем рыбоядных сородичей и у берегов Камчатки, и в целом на российском Дальнем Востоке.
Разделение на рыбоядных и плотоядных научно оправданно — и абсолютно необходимо для сохранения малочисленной плотоядной популяции. Однако этот факт значительно усложняет обоснование объемов вылова и игнорируется в ТИНРО.
• Реальный ущерб для популяции может быть больше квоты: животные гибнут при поимке и перевозке. Так умерли первые же пойманные в России косатки: осенью 2003 года одна запуталась в сетях и утонула, другую удалось перевезти в бассейн, но она скончалась спустя пару недель.
При этом процесс поимки зверей не контролируется независимыми специалистами. Летом 2018 года активисты «Друзья океана» пытались наблюдать за отловом в северо-западном районе Охотского моря — но ловцы угрожали зоозащитникам и даже разгромили их лагерь. Доподлинно установить гибель животных можно редко — например, по случайно найденным трупам возле баз адаптации.
А вроде же есть мораторий на добычу китов?
Да, есть — но на белух, косаток, афалин и других мелких китообразных он не распространяется. Этот международный договор с 1986 года запретил коммерческую охоту на крупных усатых китов и кашалотов.
А можно просто взять и выпустить этих животных?
Пока тянется следствие, животные остаются на попечении отловщиков. Но даже если юридические вопросы решатся прямо сейчас, просто так взять и сломать вольеры нельзя.
Если звери больны и истощены, им понадобятся лечение и откорм. После реабилитации их нужно выпустить там же, где они были пойманы — почти в 3000 км отсюда. Тихоокеанский флот еще в декабре выразил готовность «выделить силы и средства для их перемещения».
Я хочу помочь! Но что я могу сделать?
• Поделиться с другими статьей, которую вы прочитали!
• Если вы — гражданин России, вы можете подписать вот эту инициативу против вылова китообразных в «учебных и культурно-просветительских целях». Важно: для этого понадобится регистрация на сайте госуслуг.
• Кроме того, подписать вот эту петицию на Change.org — это можно и российским, и иностранным гражданам.
• Поддержать денежными пожертвованиями экологов, которые добиваются свободы для китов и прекращения их отловов.
• Не ходить в дельфинарии.
А дельфинарии-то почему нельзя ходить?
Потому что в неволе невозможно создать подходящие условия для таких крупных, подвижных, стайных и интеллектуально развитых животных, как косатки, белухи или, например, афалины.
• Если вкратце, то:
На их здоровье (и телесном, и психическом) губительно сказываются теснота, дрессировки и однообразные выступления.
• Если подробнее, то:
1) Не известно ни одного нападения косаток на человека в дикой природе — а вот дельфинариях они нападают на дрессировщиков и даже убивают их. Единственное объяснение этому — неестественные условия, в которых они живут годами. Вот некоторые из них:
- Косатки ориентируются в пространстве не только с помощью зрения, но с помощью эхолокации — улавливают волны звука, отраженные внешней средой. Громкое и частое эхо в аквариумах от гладкими стенками сильно отличается естественной акустической картины в морях и превращает естественные, привычные для китообразных вокализации в настоящую пытку.
- В океанариумах звери сильно ограничены в движении. На воле косатки могут проплывать в сутки до 200 км и нырять на 400 и более метров. Такую площадь не может предоставить ни один дельфинарий — даже крупнейший в мире китайский Chimelong (где находятся 9 косаток из России).
2) По уровню развития мозга косатки соперничают с приматами:
- Они способны переживать знакомые людям эмоции: радость, грусть, гнев, тоску.
- Они живут семьями, а родственные связи между особями очень сильны. Летом 2018 года, например, мир облетела новость о косатке, которая 17 суток не расставалась с телом мертвого детеныша (он погиб, едва появившись на свет). При отловах связи в семьях косаток разрушаются, а животные получают сильную эмоциональную травму.
- У них существует чрезвычайно сложная система звуковой коммуникации, которую можно уподобить человеческим языкам и диалектам (у каждой косаточей семьи — свои особенности в сигналов). Это яркий пример того, насколько развиты эти животные — и как сильно нуждаются в обществе друг друга.
- Отделы мозга, отвечающие за эмоциональное восприятие мира, у китообразных развиты намного сильнее, чем у человека. Мы просто даже не можем представить, как они ощущают окружающую действительность. Точно так же люди, слепые от рождения, не в состоянии представить окружающий мир так, как видят его зрячие. И поэтому дельфинарии для китообразных — гораздо большая трагедия, чем нам может показаться.
3) Во многих странах дельфинарии уже под запретом, а их деятельность объявлена негуманной. Вылов косаток и белух для развлекательных целей сегодня практикуется только в одной стране мира — в России. Кроме нее, есть только одна страна, где для развлечения вылавливают мелких дельфинов — это Япония.