Отель выплатит компенсацию семье убитой бегемотом туристки
В какой-то момент Ло И подошла слишком близко к детенышу, после чего взрослый бегемот – скорее всего, его мать – атаковала женщину, нанеся ей смертельные травмы. В 2017 году семья Ло И подала в суд на отель, заявив, что потеряли единственного ребенка и кормильца.
Представители кенийской службы охраны дикой природы отметили, что в трагедии виноваты обе стороны. Туристке не стоило подходить к детенышу бегемота и тем самым провоцировать его родителя на агрессию, а отелю следовало установить специальные ограждения, не позволившие бы диким животным попасть на его территорию. Суд согласился с этим доводом и присудил отель выплатить семье погибшей 31,9 млн кенийских шиллингов (около 317 тысяч долларов США).
Гиппопотамы входят в число самых агрессивных и опасных млекопитающих на планете. В Африке ежегодно они убивают больше людей, чем все заболевания, за исключением малярии.