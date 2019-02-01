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  • Отель выплатит компенсацию семье убитой бегемотом туристки
    Фото: Сергей Урядников
  • Отель выплатит компенсацию семье убитой бегемотом туристки
    Фото: Максим Маляревич
  • Отель выплатит компенсацию семье убитой бегемотом туристки
    Фото: Сергей Андрейчук
  • Отель выплатит компенсацию семье убитой бегемотом туристки
    Фото: Владимир Остапенко
Происшествия

Отель выплатит компенсацию семье убитой бегемотом туристки

Родственники погибшей получат 31,9 млн кенийских шиллингов, то есть примерно 317 тысяч долларов США.
National Geographic Россия
1 февраля 2019 в 12:09
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Инцидент произошел в 2013 году на территории отеля Lake Naivasha Country Club, где остановилась туристка Ло И. После ужина женщина отправилась в номер, из которого открывался вид на озеро Найваша и лужайку, и увидела, как там прогуливаются бегемоты с детенышами. Ло И вместе с другими постояльцами схватили камеры и выбежали из номеров, чтобы сделать фотографии.

В какой-то момент Ло И подошла слишком близко к детенышу, после чего взрослый бегемот – скорее всего, его мать – атаковала женщину, нанеся ей смертельные травмы. В 2017 году семья Ло И подала в суд на отель, заявив, что потеряли единственного ребенка и кормильца.

Представители кенийской службы охраны дикой природы отметили, что в трагедии виноваты обе стороны. Туристке не стоило подходить к детенышу бегемота и тем самым провоцировать его родителя на агрессию, а отелю следовало установить специальные ограждения, не позволившие бы диким животным попасть на его территорию. Суд согласился с этим доводом и присудил отель выплатить семье погибшей 31,9 млн кенийских шиллингов (около 317 тысяч долларов США).

Гиппопотамы входят в число самых агрессивных и опасных млекопитающих на планете. В Африке ежегодно они убивают больше людей, чем все заболевания, за исключением малярии.

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СМИ2
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