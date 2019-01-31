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Происшествия

В Приморском крае сгорела территория размером с Казань

Пожары пылают в Хасанском районе с конца декабря 2018 года
Гринпис России
31 января 2019 в 16:46
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  • В Приморском крае сгорела территория размером с Казань
    Пожар в Хасанском районе на космоснимке Sentinel 2 за 30 января 2019 года.
Огнём охвачены окрестности десятков населённых пунктов. В общей сложности за январь огонь прошёл около 42 тысяч гектаров. В основном, горит территория вне земель лесного фонда, поэтому большая часть пройденной огнём площади не попадает ни в какую статистику.

ФБУ «Авиалесоохрана» сообщает, что общая площадь лесных пожаров в Приморском крае с начала 2019 года составляет всего 1550,7 гектаров. Эти данные сильно разнятся с предварительными оценками Гринпис России, по которым в одном только Хасанском районе на земли лесного фонда приходится около 3,5 тыс. гектаров пройденной огнём за январь 2019 года площади.

Зимние лесные пожары в Приморье возникают из-за полного отсутствия снега: сухая трава и лесная подстилка горят даже при устойчиво холодной погоде, особенно в ветреные дни. Из-за глобального изменения климата пожароопасный сезон в Приморском крае стал уже круглогодичным, без перерыва на зиму. Зимние пожары, подобные этим, уничтожают молодые деревья и повреждают крупные, постепенно превращая юг Приморья в малолесный регион. Учитывая, что весной эта местность страдает от «традиционных» поджогов травы, в перспективе регион может стать и вовсе безлесным. 

Сейчас основная часть этой территории — заброшенные беспризорные земли. По своим природным условиям эта территория вполне подходит для ведения на ней эффективного лесного хозяйства и могла бы обеспечить работой всё местное население. Но пока у лесов на этих землях не появится ясного правового статуса, здесь будут действовать только пожары.

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СМИ2
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