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  • Названы самые опасные страны 2018 года для российских туристов. На первом месте — Россия
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  • Названы самые опасные страны 2018 года для российских туристов. На первом месте — Россия
    В 2018 году в Таиланде произошло множество инцидентов с российскими туристами Фото: Алексей Спиридонов
Происшествия

Названы самые опасные страны 2018 года для российских туристов. На первом месте — Россия

Российский союз туриндустрии обнародовал статистику происшествий, случавшихся с российскими туристами в 2018 году.
Интерфакс
31 января 2019 в 12:05
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По данным РСТ, в минувшем году российские туристы реже попадали в неприятности – 73 происшествия против 81 в 2017 году. Больше всего инцидентов произошло в России (30), на втором месте – Таиланд (11). В 2018 году Таиланд посетили около 1,7 миллиона российских туристов.

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Россия (30)

2. Таиланд (11)

3-5. Грузия, Индия, Турция (по 4)

6. Кипр (3)

7-10. Индонезия, Италия, Казахстан, Польша (по 2)

Важно отметить, что эти числа отражают не только одиночные, но и групповые инциденты. Соответственно количество пострадавших превышает количество происшествий. В 2018 году Россия заняла первое место и по числу погибших российских туристов – 38. На втором месте оказалась Турция (19), на третьем – Таиланд (13).

«За прошедший год несчастных случаев с российскими туристами по всем странам было больше, чем других происшествий – 46, по этой причине погибло 35 и пострадало 34 россиянина. Лидирует в этой категории Россия – 22 случая. На дорогах произошло 18 аварий с участием российских туристов (пять из них – в России), погибло 13, пострадало 93 человека. Криминальных историй с нашими туристами было пять. Никто, к счастью, не погиб, четыре человека пострадали. Лидирует по этому показателю опять же Россия», — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря РСТ Ирину Тюрину.

Тюрина также уточнила, что чаще всего неприятности случались с россиянами на воде. В частности, в июне 11 человек погибли в результате столкновения прогулочного катамарана и баржи на Волге близ Волгограда.

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СМИ2
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