Трехлетний мальчик потерялся в лесу, но выжил. Говорит, что ему помогал медведь
К счастью, мальчик нашелся всего в полумиле от места исчезновения – спустя 55 часов один из спасателей услышал его плач. Кейси сидел среди кустов, укрытый травой и листьями. Он был в той же одежде, в которой потерялся – этого недостаточно, чтобы выжить в морозном лесу, но состояние его здоровья опасений не вызывает. «Малыш отделался лишь несколькими царапинами. Больше всего ему хотелось попить воды и увидеть маму», – с удивлением отметили полицейские.
Что произошло с ребенком за двое суток вне дома, остается неясным. В пресс-релизе офиса шерифа округа Крейвен говорится, что никаких признаков похищения или других криминальных действий не обнаружено. Сам мальчик объяснил свое спасение тем, что о нем «заботился дружелюбный черный медведь», но это слишком невероятно, и без доказательств признано объяснением быть не может.
В лесах Северной Америки встречается черный медведь или барибал. Зверь очень редко нападает на людей, но такие случаи все же зафиксированы. Однако нет ни одного примера «заботы» медведя о человеке; и, наконец, в холодное время года эти медведи обычно впадают в спячку, а проснувшийся голодный медведь точно не отличался бы дружелюбием. Полиция продолжает расследование.
Узнайте, как прожить сотню дней на плоту в океане.
Что произошло с ребенком за двое суток вне дома, остается неясным. В пресс-релизе офиса шерифа округа Крейвен говорится, что никаких признаков похищения или других криминальных действий не обнаружено. Сам мальчик объяснил свое спасение тем, что о нем «заботился дружелюбный черный медведь», но это слишком невероятно, и без доказательств признано объяснением быть не может.
В лесах Северной Америки встречается черный медведь или барибал. Зверь очень редко нападает на людей, но такие случаи все же зафиксированы. Однако нет ни одного примера «заботы» медведя о человеке; и, наконец, в холодное время года эти медведи обычно впадают в спячку, а проснувшийся голодный медведь точно не отличался бы дружелюбием. Полиция продолжает расследование.
Узнайте, как прожить сотню дней на плоту в океане.