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  • Трехлетний мальчик потерялся в лесу, но выжил. Говорит, что ему помогал медведь
  • Трехлетний мальчик потерялся в лесу, но выжил. Говорит, что ему помогал медведь
Происшествия

Трехлетний мальчик потерялся в лесу, но выжил. Говорит, что ему помогал медведь

Кейси Хэтэуэй из Северной Каролины был найден живым после двух дней скитаний по лесу в минусовую температуру.
Анастасия Баринова
28 января 2019 в 18:38
В Северной Каролине успехом завершились поиски пропавшего малыша. В последний раз трехлетнего Кейси Хэтэуэя (Casey Hathaway) видели 22 января играющим на заднем дворе возле дома бабушки, а затем он исчез. Родители предположили, что он пошел в лес рядом с домом и заблудился там. К поискам приступили полицейские и агенты ФБР. В местную полицию также обратились сотни желающих помочь, но во избежание новых трагедий волонтеров было решено не привлекать. Местность, где потерялся Кейси, считается опасной: она полна провалов, здесь трудно ориентироваться даже профессиональным спасателям. Дополнительными осложняющими факторами стали погодные условия: ледяной дождь при минусовой температуре.

К счастью, мальчик нашелся всего в полумиле от места исчезновения – спустя 55 часов один из спасателей услышал его плач. Кейси сидел среди кустов, укрытый травой и листьями. Он был в той же одежде, в которой потерялся – этого недостаточно, чтобы выжить в морозном лесу, но состояние его здоровья опасений не вызывает. «Малыш отделался лишь несколькими царапинами. Больше всего ему хотелось попить воды и увидеть маму», – с удивлением отметили полицейские.

Что произошло с ребенком за двое суток вне дома, остается неясным. В пресс-релизе офиса шерифа округа Крейвен говорится, что никаких признаков похищения или других криминальных действий не обнаружено. Сам мальчик объяснил свое спасение тем, что о нем «заботился дружелюбный черный медведь», но это слишком невероятно, и без доказательств признано объяснением быть не может.

В лесах Северной Америки встречается черный медведь или барибал. Зверь очень редко нападает на людей, но такие случаи все же зафиксированы. Однако нет ни одного примера «заботы» медведя о человеке; и, наконец, в холодное время года эти медведи обычно впадают в спячку, а проснувшийся голодный медведь точно не отличался бы дружелюбием. Полиция продолжает расследование.

Узнайте, как прожить сотню дней на плоту в океане.

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