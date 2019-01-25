5391
0
«Аэрофлот» отменил 131 рейс в Шереметьево 26−27 января
Еще 151 рейс перенесен
National Geographic Россия
25 января 2019 в 20:54
48
Все рейсы касаются вылетов/прилетов в аэропорт Шереметьево. Решение принято в связи с прогнозом неблагоприятных погодных условий, говорится в сообщении на официальном сайте авиакомпании.
По данным Gismeteo, в субботу, 26 января, в Москве ожидается снегопад, который начнется днем и продолжится до вечера воскресенья, 27 января.
Полный список отмененных и перенесенных рейсов
Узнать дополнительную информацию о переносе/отмене рейсов можно по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования Аэрофлота: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (бесплатно для мобильных телефонов) или в офисах собственных продаж авиакомпании.