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  • «Аэрофлот» отменил 131 рейс в Шереметьево 26−27 января
    Аэропорт «Шереметьево», Москва. Фото: David Lytle/Flickr.com
  • «Аэрофлот» отменил 131 рейс в Шереметьево 26−27 января
    Зимний вечер в Москве. Фото: Александр Тарасенков
Происшествия

«Аэрофлот» отменил 131 рейс в Шереметьево 26−27 января

Еще 151 рейс перенесен
National Geographic Россия
25 января 2019 в 20:54
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Все рейсы касаются вылетов/прилетов в аэропорт Шереметьево. Решение принято в связи с прогнозом неблагоприятных погодных условий, говорится в сообщении на официальном сайте авиакомпании.

По данным Gismeteo, в субботу, 26 января, в Москве ожидается снегопад, который начнется днем и продолжится до вечера воскресенья, 27 января.

Полный список отмененных и перенесенных рейсов

Узнать дополнительную информацию о переносе/отмене рейсов можно по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования Аэрофлота: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (бесплатно для мобильных телефонов) или в офисах собственных продаж авиакомпании.


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