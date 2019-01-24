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Происшествия

Спасенной на Урале туристке ампутировали стопы

Операция прошла успешно, но прогнозы по общему состоянию женщины делать рано.
Интерфакс
24 января 2019 в 12:15
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  • Спасенной на Урале туристке ампутировали стопы
    Вид на Сухогорский хребет с Казанского камня Фото: Кирилл Свалов
19 января группа туристов из Екатеринбурга направилась на Казанский камень, самую высокую точку Сухогорского хребта на Северном Урале. В ходе подъема видимость ухудшилась из-за начавшегося снегопада, и туристы решили вернуться. Во время спуска две женщины остановились и потерялись. Трое оставшихся участников группы не смогли их отыскать и, вернувшись на базу «Серебрянский камень», сообщили о происшествии.

21 января женщины вышли на связь по телефону. Поисковая группа обнаружила их на следующий день. К этому моменту одна туристка погибла. Вторую эвакуировали в городскую клиническую больницу N40 Екатеринбурга в тяжелом состоянии.

«Состояние пациентки остается крайне тяжелым, хотя сама операция прошла успешно, практически без кровопотери. Выполнена ампутация стоп на уровне нижней трети голеней. Пациентка находится на искусственной вентиляции легких, — цитирует «Интерфакс» заведующего ожоговым отделением ГКБ N40 Дмитрия Шуварина. – Основную причину интоксикации организма мы ликвидировали. Как справится организм с последствиями длительной гипотермии, сейчас сказать сложно. Но мы делаем все возможное для сохранения жизни».

Высота горы Казанский камень составляет 1200 метров, категория сложности маршрута –  по российской классификации, то есть наименьшая.

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СМИ2
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