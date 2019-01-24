Спасенной на Урале туристке ампутировали стопы
21 января женщины вышли на связь по телефону. Поисковая группа обнаружила их на следующий день. К этому моменту одна туристка погибла. Вторую эвакуировали в городскую клиническую больницу N40 Екатеринбурга в тяжелом состоянии.
«Состояние пациентки остается крайне тяжелым, хотя сама операция прошла успешно, практически без кровопотери. Выполнена ампутация стоп на уровне нижней трети голеней. Пациентка находится на искусственной вентиляции легких, — цитирует «Интерфакс» заведующего ожоговым отделением ГКБ N40 Дмитрия Шуварина. – Основную причину интоксикации организма мы ликвидировали. Как справится организм с последствиями длительной гипотермии, сейчас сказать сложно. Но мы делаем все возможное для сохранения жизни».
Высота горы Казанский камень составляет 1200 метров, категория сложности маршрута – 1А по российской классификации, то есть наименьшая.