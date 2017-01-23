Космос

Лучший снимок спутника Сатурна, который находится между колец

Зонд «Кассини» продолжает снабжать ученых уникальными материалами. На фотографии, снятой 16 января 2017 года, мы впервые столь детально можем разглядеть спутник Сатурна Дафнис, который находится прямо внутри внешнего кольца А.
Популярная Механика
23 января 2017 в 12:47
1062
  • Лучший снимок спутника Сатурна, который находится между колец
    Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Диаметр Дафниса составляет всего 8 км. Спутник находится в щели Килера внешнего кольца А.

«Кассини» сделал фото с расстояния 27 000 км, когда выходил на орбиту, близкую к кольцам. Эта фотография — самое близкое и четкое изображение Дафниса, которое получено человечеством. Из-за угла и перспективы зонда щель выглядит уже, чем на самом деле. Но даже здесь можно четко увидеть волны на кольцах.

На фотографии виден хребет вокруг экватора Дафниса. Также видно, насколько яркая у него поверхность. У таких маленьких спутников она всегда очень гладкая, хотя небольшие кратеры на Дафнисе все же заметны.

Автоматический космический аппарат «Кассини-Гюйгенс» (Cassini-Huygens) создан NASA совместно с Европейским и Итальянским космическими агентствами. В его задачу входит исследование Сатурна, его колец и спутников. Комплекс состоит из орбитальной станции «Кассини» и спускаемого аппарата с автоматической станцией «Гюйгенс», предназначенной для посадки на Титан. «Кассини-Гюйгенс» был запущен 15 октября 1997 года. 1 июля 2004 года он вышел на орбиту спутника Сатурна.

Тоже интересно

«Гюйгенс» на Титане: видео самой уникальной посадки в истории

Обсудить
СМИ2
Ученые сделали поразительное открытие о возрасте Луны
Ученые сделали поразительное открытие о возрасте Луны
Тоже интересно
11 интересных фактов о первом полете женщины в космос
11 интересных фактов о первом полете женщины в космос
Женщины моря
Женщины моря