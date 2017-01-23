Лучший снимок спутника Сатурна, который находится между колец
Диаметр Дафниса составляет всего 8 км. Спутник находится в щели Килера внешнего кольца А.
«Кассини» сделал фото с расстояния 27 000 км, когда выходил на орбиту, близкую к кольцам. Эта фотография — самое близкое и четкое изображение Дафниса, которое получено человечеством. Из-за угла и перспективы зонда щель выглядит уже, чем на самом деле. Но даже здесь можно четко увидеть волны на кольцах.
На фотографии виден хребет вокруг экватора Дафниса. Также видно, насколько яркая у него поверхность. У таких маленьких спутников она всегда очень гладкая, хотя небольшие кратеры на Дафнисе все же заметны.
Автоматический космический аппарат «Кассини-Гюйгенс» (Cassini-Huygens) создан NASA совместно с Европейским и Итальянским космическими агентствами. В его задачу входит исследование Сатурна, его колец и спутников. Комплекс состоит из орбитальной станции «Кассини» и спускаемого аппарата с автоматической станцией «Гюйгенс», предназначенной для посадки на Титан. «Кассини-Гюйгенс» был запущен 15 октября 1997 года. 1 июля 2004 года он вышел на орбиту спутника Сатурна.