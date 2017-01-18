  • 18 января на небе засияет астероид Веста
    Фото: NASA
  • 18 января на небе засияет астероид Веста
    Фото: NASA
Космос

18 января на небе засияет астероид Веста

18 января 2017 года астероид Веста можно будет наблюдать невооруженным глазом.
National Geographic Россия
18 января 2017 в 11:53
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В эту ночь астероид Веста пройдет в 229 млн км от Земли. Как сообщает столичный Планетарий, жители европейской части России смогут наблюдать Весту в созвездии Рака с 17:00 до 7:00 по московскому времени. В это время ее блеск составит 6,2m (звездной величины), так что небесное тело получится разглядеть без специальной оптики.

В эту ночь астероид будет проходить фазу, именуемую противостоянием: Земля будет находится между ним и Солнцем. Такое взаимное расположение небесных тел считается лучшим для наблюдений за планетами и астероидами, так как их поверхность полностью освещена лучами Солнца. Сегодня вечером в Москве обещают пасмурную погоду, но будем надеяться на лучшее.

Веста, открытая в 1807 году немецким астрономом Генрихом Ольберсом, — самое массивное тело в Главном поясе астероидов после карликовой планеты Цереры. Ее масса составляет (2.59 076±0.1)x1020 кг, а размер — 576 км в поперечнике. Период вращения Весты вокруг Солнца — 3,63 года.

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