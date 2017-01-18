18 января на небе засияет астероид Веста
В эту ночь астероид Веста пройдет в 229 млн км от Земли. Как сообщает столичный Планетарий, жители европейской части России смогут наблюдать Весту в созвездии Рака с 17:00 до 7:00 по московскому времени. В это время ее блеск составит 6,2m (звездной величины), так что небесное тело получится разглядеть без специальной оптики.
В эту ночь астероид будет проходить фазу, именуемую противостоянием: Земля будет находится между ним и Солнцем. Такое взаимное расположение небесных тел считается лучшим для наблюдений за планетами и астероидами, так как их поверхность полностью освещена лучами Солнца. Сегодня вечером в Москве обещают пасмурную погоду, но будем надеяться на лучшее.
Веста, открытая в 1807 году немецким астрономом Генрихом Ольберсом, — самое массивное тело в Главном поясе астероидов после карликовой планеты Цереры. Ее масса составляет (2.59 076±0.1)x1020 кг, а размер — 576 км в поперечнике. Период вращения Весты вокруг Солнца — 3,63 года.