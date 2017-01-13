«Гюйгенс» на Титане: видео самой уникальной посадки в истории
14 января 2005 года зонд «Гюйгенс» стал первым в истории человечества аппаратом, севшим на объект, находящийся во внешней части Солнечной системы. До сих пор посадка «Гюйгенса» на Титан, осуществленная в рамках миссии аппарата «Кассини» к Сатурну, остается самой дальней посадкой спускаемого аппарата, когда-либо достигнутой человечеством.
Титан оказался завораживающим, но чуждым нам миром. Под толстым слоем окружающих его оранжевых облаков текут реки и расстилаются озера гидрокарбонов (вроде жидкого метана и этана). Титан — это единственный объект в космосе (по крайней мере, из тех, о которых мы точно это знаем), где на поверхности могут находится стабильные источники жидкости. Температура на его поверхности остается примерно на 170 градусов по Цельсию ниже ноля, но даже так ученые не могут не думать о том, нет ли жизни в этих метановых морях — жизни, которая фундаментально отличается от всего, что есть на Земле.
Новое видео от NASA использует фото и данные, полученные зондом «Гюйгенс» во время спуска, для воссоздания всей посадки — от вхождения в атмосферу до приземления на чужую равнину. У «Гюйгенса» были лишь минуты, чтобы передать данные на «Кассини», прежде чем материнский корабль ушел за горизонт, но зонд все равно успел увидеть и иссеченные плоскогорья, и каналы, и пропасти.