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Северный полюс Сатурна в солнечном свете: фото
Аппарат Cassini сделал новый снимок Сатурна, и он прекрасен.
Шестиугольный ураган прекрасно виден на снимке. Планета кажется более темной там, где облачный слой ниже, то есть во внутренних областях шестиугольника. Эксперты NASA изучают снимки, пытаясь понять поведение воздушных потоков в северном полушарии Сатурна.
Снимок сделан с солнечной стороны колец аппаратом «Кассини» с помощью широкоугольной камеры 9 сентября 2016 года. Аппарат в то время находился примерно в 1,2 миллиона километров от Сатурна. Масштаб снимка — 74 км на пиксель.