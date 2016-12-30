Космос

Северный полюс Сатурна в солнечном свете: фото

Аппарат Cassini сделал новый снимок Сатурна, и он прекрасен.
Популярная Механика
30 декабря 2016 в 13:59
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  • Северный полюс Сатурна в солнечном свете: фото
    Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Шестиугольный ураган прекрасно виден на снимке. Планета кажется более темной там, где облачный слой ниже, то есть во внутренних областях шестиугольника. Эксперты NASA изучают снимки, пытаясь понять поведение воздушных потоков в северном полушарии Сатурна.

Снимок сделан с солнечной стороны колец аппаратом «Кассини» с помощью широкоугольной камеры 9 сентября 2016 года. Аппарат в то время находился примерно в 1,2 миллиона километров от Сатурна. Масштаб снимка — 74 км на пиксель.

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