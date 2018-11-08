36341
0
Что будет, если астероид столкнётся с Юпитером: видео
Весной 2016 года астрономы-любители получили кадры столкновения неопознанного объекта с Юпитером.
Анастасия Баринова
8 ноября 2018 в 19:53
35893
17 марта 2016 года европейские астрономы-любители, ведущие наблюдение за Юпитером, получили уникальные кадры столкновения газового гиганта с неопознанным летающим объектом. По мнению экспертов Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA), речь скорее идет об астероиде, нежели о комете. Один из видеороликов смонтирован Герритом Кернбауэром из Австрии; снимки сделаны при помощи 20-сантиметрового телескопа.
Автором другого стал астроном из Ирландии Джон МакКен, использовавший астрономическую камеру ASI120.
В среднем столкновения комет и астероидов с Юпитером происходят раз в год, однако ученым редко удается получить документальные свидетельства. До 2009 года единственным небесным телом, чье падение на Юпитер было зафиксировано астрономами, стала короткопериодическая комета Шумейкеров-Леви 9 (D/1993 F2). Этот случай также стал первым наблюдавшимся столкновением двух небесных тел Солнечной системы.
Комета Шумейкеров-Леви была открыта 24 марта 1993 года и уже на тот момент представляла собой цепочку фрагментов. При очередном сближении с планетой в июле 1994 года все фрагменты кометы вошли в атмосферу Юпитера со скоростью 64 км/с. Наиболее крупный фрагмент G столкнулся 18 июля в 7:34 UTC.
В июле 2009 года было снято еще одно подобное столкновение; оно привело к образованию черного пятна в атмосфере планеты, по размеру сравнимого с Тихим океаном. Специалисты NASA оценили диаметр упавшего тела в 200-500 метров, а выделившуюся при ударе энергию - в 5 миллиардов тонн в тротиловом эквиваленте. появляются полярные сияния.
Автором другого стал астроном из Ирландии Джон МакКен, использовавший астрономическую камеру ASI120.
В среднем столкновения комет и астероидов с Юпитером происходят раз в год, однако ученым редко удается получить документальные свидетельства. До 2009 года единственным небесным телом, чье падение на Юпитер было зафиксировано астрономами, стала короткопериодическая комета Шумейкеров-Леви 9 (D/1993 F2). Этот случай также стал первым наблюдавшимся столкновением двух небесных тел Солнечной системы.
Комета Шумейкеров-Леви была открыта 24 марта 1993 года и уже на тот момент представляла собой цепочку фрагментов. При очередном сближении с планетой в июле 1994 года все фрагменты кометы вошли в атмосферу Юпитера со скоростью 64 км/с. Наиболее крупный фрагмент G столкнулся 18 июля в 7:34 UTC.
В июле 2009 года было снято еще одно подобное столкновение; оно привело к образованию черного пятна в атмосфере планеты, по размеру сравнимого с Тихим океаном. Специалисты NASA оценили диаметр упавшего тела в 200-500 метров, а выделившуюся при ударе энергию - в 5 миллиардов тонн в тротиловом эквиваленте. появляются полярные сияния.