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«Юнона» сняла извержение вулкана на спутнике Юпитера
Космическая красота
National Geographic Россия
5 января 2019 в 19:46
Камеры «Юноны» снимали Ио больше часа. Сообщается, что получить удачные кадры удалось во многом за счет того, что солнечный свет отразился от еще одного юпитерского спутника – Европы, и осветил ушедший в тень Ио.
NASA/JPL-Caltech/SwRI/INAF
«Луны Юпитера не являются главными целями наших съемок, однако каждый раз, когда станция проходит мимо одной из них, мы используем эту возможность. JIRAM (инструмент, находящийся на «Юноне») чувствителен к инфракрасному излучению, что дает прекрасную возможность изучать вулканическую активность Ио. Эта фотография – одна из лучших, что когда-либо делал JIRAM», – сказал итальянский астрофизик Альберто Адриани, один из членов группы, работающей над миссией «Юнона».
Станция «Юнона» была запущена в 2011 году и прибыла к Юпитеру в 2016. Ее основные задачи – изучение атмосферы и магнетосферы Юпитера. Ожидается, что станция завершит работу над соответствующей картой планеты в 2021 году.