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Космос

«Юнона» сняла извержение вулкана на спутнике Юпитера

Космическая красота
National Geographic Россия
5 января 2019 в 19:46
  • «Юнона» сняла извержение вулкана на спутнике Юпитера
    Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/INAF
Снимки были сделаны 21 декабря во время 17-го пролета станции около крупнейшей планеты Солнечной системы и, в частности, одного из ее ближайших спутников – Ио. Известно, что его на поверхности находятся как минимум 400 действующих вулканов – и на фото можно увидеть огни некоторых из них.

Камеры «Юноны» снимали Ио больше часа. Сообщается, что получить удачные кадры удалось во многом за счет того, что солнечный свет отразился от еще одного юпитерского спутника – Европы, и осветил ушедший в тень Ио.
Юнона.jpg
NASA/JPL-Caltech/SwRI/INAF

«Луны Юпитера не являются главными целями наших съемок, однако каждый раз, когда станция проходит мимо одной из них, мы используем эту возможность. JIRAM (инструмент, находящийся на «Юноне») чувствителен к инфракрасному излучению, что дает прекрасную возможность изучать вулканическую активность Ио. Эта фотография – одна из лучших, что когда-либо делал JIRAM», – сказал итальянский астрофизик Альберто Адриани, один из членов группы, работающей над миссией «Юнона».

Станция «Юнона» была запущена в 2011 году и прибыла к Юпитеру в 2016. Ее основные задачи – изучение атмосферы и магнетосферы Юпитера. Ожидается, что станция завершит работу над соответствующей картой планеты в 2021 году.

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