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Космос

Атмосфера Солнца с рекордно близкого расстояния: фото

Зонд Parker Solar Probe прислал снимок солнечной атмосферы, сделанный с рекордно близкого расстояния.
Популярная Механика
14 декабря 2018 в 13:40
  • Parker Solar Probe и Солнце: визуализация художников NASA
    Parker Solar Probe и Солнце: визуализация художников NASA
    Фото: NASA
Свое первое сближение с Солнцем аппарат Parker Solar Probe завершил 11 ноября, а теперь собранные зондом данные прибыли на Землю. Детальный анализ будет проведен несколько позже, но сейчас уже есть возможность посмотреть на уникальный снимок атмосферы Солнца.

Речь идет о снимке, сделанном инструментом WISPR (Wide-field Imager for Solar Probe). На фотографии можно увидеть корональный стример — вытянутую яркую шлемообразную структуру, которая образуется из крупных петель магнитного поля, соединяющих области разной магнитной полярности и способных удерживать внутри электрически заряженные газы и плазму (вытянутая форма стримеров формируются благодаря действию солнечного ветра).
  • Атмосфера Солнца с рекордно близкого расстояния: фото
    Фото: NASA/Naval Research Laboratory/Parker Solar Probe

Данный снимок был сделан с рекордно близкого расстояния — 27,2 миллиона километров. Яркая точка на снимке (чуть левее центра) — это Меркурий.

NASA не сообщило, при какой температуре «Паркер» сделал данный снимок. Впрочем, известно, что аппарат оснащен новейшей тепловой защитой, которая, как предполагается, сможет защитить его от температур до 1 370 градусов Цельсия.

Следующее сближение с Солнцем зонд должен начать 4 апреля. Всего же в рамках миссии Parker Solar Probe выполнит 24 сближения: он будет подходить к звезде все ближе и в рамках одного из сближений, как ожидается, выйдет на расстояние примерно 6,16 млн км.

Parker Solar Probe был запущен 12 августа 2018 года.

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