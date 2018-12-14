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Атмосфера Солнца с рекордно близкого расстояния: фото
Зонд Parker Solar Probe прислал снимок солнечной атмосферы, сделанный с рекордно близкого расстояния.
Речь идет о снимке, сделанном инструментом WISPR (Wide-field Imager for Solar Probe). На фотографии можно увидеть корональный стример — вытянутую яркую шлемообразную структуру, которая образуется из крупных петель магнитного поля, соединяющих области разной магнитной полярности и способных удерживать внутри электрически заряженные газы и плазму (вытянутая форма стримеров формируются благодаря действию солнечного ветра).
Данный снимок был сделан с рекордно близкого расстояния — 27,2 миллиона километров. Яркая точка на снимке (чуть левее центра) — это Меркурий.
NASA не сообщило, при какой температуре «Паркер» сделал данный снимок. Впрочем, известно, что аппарат оснащен новейшей тепловой защитой, которая, как предполагается, сможет защитить его от температур до 1 370 градусов Цельсия.
Следующее сближение с Солнцем зонд должен начать 4 апреля. Всего же в рамках миссии Parker Solar Probe выполнит 24 сближения: он будет подходить к звезде все ближе и в рамках одного из сближений, как ожидается, выйдет на расстояние примерно 6,16 млн км.
Parker Solar Probe был запущен 12 августа 2018 года.