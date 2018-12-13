Метеорный поток Геминиды — сегодня ночью! Где и как за ним наблюдать?
Один из самых красивых и обильных звездопадов в году. Бывает в декабре.
Когда всё начнется?
Вообще-то уже началось (где-то с 4 декабря и продолжится до 17-го). Просто сегодня ночью будет пик звездопада – около сотни метеоров в час.
Если повезет, увидите какой-нибудь особенно яркий болид уже после захода солнца, но до 22 вечера наблюдениям помешает свет растущей Луны (сегодня будет видна ровно половина диска). Удобнее наблюдать с половины одиннадцатого, после захода Луны, а к 2 часам ночи ждите самый пик звездопада – примерно 100-120 метеоров в час (правда, в неидеальных условиях пригорода разумнее рассчитывать на 30).
Куда смотреть?
Всюду. Метеоры могут промелькнуть в любой точке небосвода, но с Земли кажется, что летят они из одной области (ее называют радиантом). У Геменид он находится в созвездии Близнецов (на латинском они – Gemini, от них звездопад и получил свое имя).
Звёздное небо около 2 часов ночи 14 декабря 2018 года.
Радиант отмечен желтым прямоугольником.
Смоделировано на сайте neave.com/planetarium.
В районе 20:00 искомое созвездие покажется нa востоке. Для начала найдите три звезды на одной линии – это пояс в созвездии Ориона. Левее и выше – плечо Ориона, яркая красная звезда Бетельгейзе. Теперь посмотрите ещё левее и чуть выше – найдёте созвездие Близнецов с двумя самыми заметными звездами – голубовато-белым Кастором и золотистым Поллуксом (он чуть поярче брата). Радиант Геменид – около Кастора. К 2 часам ночи он будет выше всего над горизонтом, поэтому количество видимых метеоров достигнет максимума.
Как подготовиться?
- Сверьтесь с прогнозом (сегодня обещают облачность – но вдруг распогодится?);
- Оденьтесь потеплее и захватите горячие напитки в термосах;
- Наблюдать звездопад лучше всего подальше от городов: огни и высокие постройки сильно мешают;
- Учтите: глазам понадобится минут 30, чтобы как следует привыкнуть к темноте (не отвлекайтесь на мобильный телефон);
- Не спешите: зрелище продлится до рассвета, так что успеете загадать все желания.
Откуда берется звездопад?
Уж конечно, не с Кастора: до него – 51 световой год, а метеоры сгорают в 50-90 километрах над нами, в мезосфере. Эти куски камня – подарок небесного тела 3200 Фаэтон.
Фаэтоном (в честь античного персонажа) нарекли каменную глыбу диаметром 6 км, которая вращается вокруг Солнца по сильно вытянутой орбите. Весь путь она проделывает за полтора года – и оставляет за собой по пятам след из осколков (правда, хвоста из нагретого газа и пыли у нее нет, поэтому Фаэтон не считается кометой).
Когда Земля делает виток вокруг Солнца, она регулярно проходит через эти пылевые следы. Подхваченные гравитацией планеты, осколки устремляются к планете и сгорают в атмосфере.
Судя по историческим документам, их наблюдали еще в 1833 году в Соединенных Штатах (а может, и на 300 лет раньше в Китае).
Орбита астероида Фаэтон.
В районе 20:00 искомое созвездие покажется нa востоке. Для начала найдите три звезды на одной линии — это пояс в созвездии Ориона. Левее и выше — плечо Ориона, яркая красная звезда Бетельгейзе. Теперь посмотрите ещё левее и чуть выше — найдёте созвездие Близнецов с двумя самыми заметными звездами — голубовато-белым Кастором и золотистым Поллуксом (он чуть поярче брата). Радиант Геменид — около Кастора. К 2 часам ночи он будет выше всего над горизонтом, поэтому количество видимых метеоров достигнет максимума.
Как подготовиться?
- Сверьтесь с прогнозом (сегодня обещают облачность — но вдруг распогодится?);
- Оденьтесь потеплее и захватите горячие напитки в термосах;
- Наблюдать звездопад лучше всего подальше от городов: огни и высокие постройки сильно мешают;
- Учтите: глазам понадобится минут 30, чтобы как следует привыкнуть к темноте (не отвлекайтесь на мобильный телефон);
- Не спешите: зрелище продлится до рассвета, так что успеете загадать все желания.
Откуда берется звездопад?
Уж конечно, не с Кастора: до него — 51 световой год, а метеоры сгорают в 50−90 километрах над нами, в мезосфере. Эти куски камня — подарок небесного тела 3200 Фаэтон.
Фаэтоном (в честь античного персонажа) нарекли каменную глыбу диаметром 6 км, которая вращается вокруг Солнца по сильно вытянутой орбите. Весь путь она проделывает за полтора года — и оставляет за собой по пятам след из осколков (правда, хвоста из нагретого газа и пыли у нее нет, поэтому Фаэтон не считается кометой).
Когда Земля делает виток вокруг Солнца, она регулярно проходит через эти пылевые следы. Подхваченные гравитацией планеты, осколки устремляются к планете и сгорают в атмосфере.
Судя по историческим документам, их наблюдали еще в 1833 году в Соединенных Штатах (а может, и на 300 лет раньше в Китае).
Орбита астероида Фаэтон.