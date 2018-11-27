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Рядом с Млечным Путем найдена новая галактика
Самая рассеянная галактика из известных человечеству.
arXiv.org.
Насос 2 находится в 424 тысячах световых лет от Земли. Ее возраст составляет около 11,2 миллиарда лет, радиус – около 9300 световых лет.
Обнаруженная галактика по размерам равна Большому Магелланову Облаку, но ее яркость в 4000 раз ниже. Таким образом, если сравнивать Насос 2 с галактиками схожей яркости, она оказывается в несколько раз больше, но по сравнению с объектами схожего размера она на три порядка величин тусклее.
На этом странности новой галактики не заканчиваются. Насос 2 — самая рассеянная галактика из всех когда-либо обнаруженных астрономами. Она в сто раз более распыленная, чем так называемые ультрадиффузные галактики. Последние обычно являются очень тусклыми, но новая галактика ярче их в шесть раз.
Авторы статьи подчеркивают, что необычные свойства новой галактики доказывают то, что подобные объекты могут формироваться при куда меньшей плотности, чем считалось ранее.
Насос 2 находится в 424 тысячах световых лет от Земли. Ее возраст составляет около 11,2 миллиарда лет, радиус – около 9300 световых лет.
Обнаруженная галактика по размерам равна Большому Магелланову Облаку, но ее яркость в 4000 раз ниже. Таким образом, если сравнивать Насос 2 с галактиками схожей яркости, она оказывается в несколько раз больше, но по сравнению с объектами схожего размера она на три порядка величин тусклее.
На этом странности новой галактики не заканчиваются. Насос 2 — самая рассеянная галактика из всех когда-либо обнаруженных астрономами. Она в сто раз более распыленная, чем так называемые ультрадиффузные галактики. Последние обычно являются очень тусклыми, но новая галактика ярче их в шесть раз.
Авторы статьи подчеркивают, что необычные свойства новой галактики доказывают то, что подобные объекты могут формироваться при куда меньшей плотности, чем считалось ранее.