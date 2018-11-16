  • Послание Аресибо: что зашифровано в межзвёздном сообщении землян?
  • Послание Аресибо: что зашифровано в межзвёздном сообщении землян?
    Звездное скопление М13, куда был направлен сигнал. Фото: Davide Simonetti / Flickr.com
Космос

Послание Аресибо: что зашифровано в межзвёздном сообщении землян?

Ровно 44 года назад люди отправили в далекий космос сообщение. Разбираемся, что в нем написано — и когда мы получим ответ (и про что сегодняшний дудл от Google).
Николай Кулапов
16 ноября 2018 в 18:57
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16 ноября 1974 года астрономы послали радиосигнал к М13 – огромному (около 150 световых лет в поперечнике) шаровидному скоплению звезд, которое с земли кажется едва заметным светлым пятнышком в созвездии Геркулеса (где-то в районе правой геркулесовой ягодицы).

На M13 указывает стрелка. Голову Геркулеса обычно изображают там, где звезда Rasalgethi (α Herculis, ищи внизу рисунка).

606px-Hercules_IAU.svg.png

М13 сложновато заметить – просто потому, что между нами 25 000 световых лет. Это означает, что его обитатели (гипотетические, конечно) смогут получить наше сообщение только через 24 956 лет (для сравнения: за такой срок человечество успело сменить костяные и каменные орудия труда на компьютеры). Не исключено, что за этот срок сам кластер изменит свое положение и сигнал пройдет мимо цели.

Даже если наш сигнал примут и расшифруют (об этом – ниже), то ответному письму потребуется такое же время на обратный путь. В общем, рассчитывать на скорый контакт не приходится.

Зачем же земляне послали это сообщение?

К 1974 году в пуэрториканской обсерватории «Аресибо» модернизировали радиотелескоп – и отметили это событие отправкой межзвездного сообщения (так ученые показали, на что способно их детище).

  • Послание Аресибо: что зашифровано в межзвёздном сообщении землян?
    Обсерватория «Аресибо». Китайский FAST почти в два раза больше. Фото: sharkhats / Flickr.com

Кстати, «Аресибо» с его огромной тарелкой (305 метров диаметром) не знал равных до 2016 года (пока в Китае не построили FAST – радиотелескоп с тарелкой полкилометра в поперечнике).

А что в нём зашифровано?

За 169 секунд, пока длился сигнал, он успел отправить в далекий космос 1679 цифр.

Число 1679 – полупростое, то есть его можно представить произведение двух простых чисел: 73 и 23. Это и есть ключ к шифру: все сигналы из сообщения надо расположить в прямоугольнике со сторонами 73 х 23; получится что-то вроде мозаики-таблицы из 73 рядов и 23 колонн. Правда, получателю нужно догадаться расположить прямоугольник вертикально, иначе получится вот это (изображение раскрашено условно: в оригинале нет данных о цвете).

1000px-AreciboMessageShifted.svg.png

Если правильно расположить таблицу, то переданные данные выстроятся в символы или схематические изображения:

- чисел от 1 до 10,
- атомных чисел химических элементов водорода, углерода, кислорода и других,
- спирали нашей ДНК и количество пар нуклеотидов в ней,
- человека (и числа людей на планете в момент отправки сообщения),
- Солнечной системы и радиотелескопа в Аресибо.

Авторы сообщения – американские астрономы Фрэнсис Дрейк и Карл Саган. Кстати, Саган придумал и другие послания инопланетным цивилизациям: золотые пластинки со звуками Земли и ее координатами, установленные на двух «Вояджераx», и табличку со схемой Солнечной системы и портретами землян на борту «Пионера-11» и «Пионера-12».

Посмотрите, как выглядит Земля с расстояния в 6 млрд км: ее сфотографировал «Вояджер-1», покидая Солнечную систему (а идея снимка принадлежит тому же Сагану). 

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