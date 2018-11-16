Послание Аресибо: что зашифровано в межзвёздном сообщении землян?
На M13 указывает стрелка. Голову Геркулеса обычно изображают там, где звезда Rasalgethi (α Herculis, ищи внизу рисунка).
М13 сложновато заметить – просто потому, что между нами 25 000 световых лет. Это означает, что его обитатели (гипотетические, конечно) смогут получить наше сообщение только через 24 956 лет (для сравнения: за такой срок человечество успело сменить костяные и каменные орудия труда на компьютеры). Не исключено, что за этот срок сам кластер изменит свое положение и сигнал пройдет мимо цели.
Даже если наш сигнал примут и расшифруют (об этом – ниже), то ответному письму потребуется такое же время на обратный путь. В общем, рассчитывать на скорый контакт не приходится.
Зачем же земляне послали это сообщение?К 1974 году в пуэрториканской обсерватории «Аресибо» модернизировали радиотелескоп – и отметили это событие отправкой межзвездного сообщения (так ученые показали, на что способно их детище).
Кстати, «Аресибо» с его огромной тарелкой (305 метров диаметром) не знал равных до 2016 года (пока в Китае не построили FAST – радиотелескоп с тарелкой полкилометра в поперечнике).
А что в нём зашифровано?За 169 секунд, пока длился сигнал, он успел отправить в далекий космос 1679 цифр.
Число 1679 – полупростое, то есть его можно представить произведение двух простых чисел: 73 и 23. Это и есть ключ к шифру: все сигналы из сообщения надо расположить в прямоугольнике со сторонами 73 х 23; получится что-то вроде мозаики-таблицы из 73 рядов и 23 колонн. Правда, получателю нужно догадаться расположить прямоугольник вертикально, иначе получится вот это (изображение раскрашено условно: в оригинале нет данных о цвете).
Если правильно расположить таблицу, то переданные данные выстроятся в символы или схематические изображения:
- чисел от 1 до 10,
- атомных чисел химических элементов водорода, углерода, кислорода и других,
- спирали нашей ДНК и количество пар нуклеотидов в ней,
- человека (и числа людей на планете в момент отправки сообщения),
- Солнечной системы и радиотелескопа в Аресибо.
Авторы сообщения – американские астрономы Фрэнсис Дрейк и Карл Саган. Кстати, Саган придумал и другие послания инопланетным цивилизациям: золотые пластинки со звуками Земли и ее координатами, установленные на двух «Вояджераx», и табличку со схемой Солнечной системы и портретами землян на борту «Пионера-11» и «Пионера-12».
Посмотрите, как выглядит Земля с расстояния в 6 млрд км: ее сфотографировал «Вояджер-1», покидая Солнечную систему (а идея снимка принадлежит тому же Сагану).
Число 1679 — полупростое, то есть его можно представить произведение двух простых чисел: 73 и 23. Это и есть ключ к шифру: все сигналы из сообщения надо расположить в прямоугольнике со сторонами 73 х 23; получится что-то вроде мозаики-таблицы из 73 рядов и 23 колонн. Правда, получателю нужно догадаться расположить прямоугольник вертикально, иначе получится вот это (изображение раскрашено условно: в оригинале нет данных о цвете).
Если правильно расположить таблицу, то переданные данные выстроятся в символы или схематические изображения:
- чисел от 1 до 10,
- атомных чисел химических элементов водорода, углерода, кислорода и других,
- спирали нашей ДНК и количество пар нуклеотидов в ней,
- человека (и числа людей на планете в момент отправки сообщения),
- Солнечной системы и радиотелескопа в Аресибо.
Авторы сообщения — американские астрономы Фрэнсис Дрейк и Карл Саган. Кстати, Саган придумал и другие послания инопланетным цивилизациям: золотые пластинки со звуками Земли и ее координатами, установленные на двух «Вояджераx», и табличку со схемой Солнечной системы и портретами землян на борту «Пионера-11» и «Пионера-12».
Посмотрите, как выглядит Земля с расстояния в 6 млрд км: ее сфотографировал «Вояджер-1», покидая Солнечную систему (а идея снимка принадлежит тому же Сагану).