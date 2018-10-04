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Крупнейший радиотелескоп мира присоединился к поиску инопланетной жизни
Радиотелескоп MeerKAT, постройка которого была завершена в 2018 году, присоединился к проекту Breakthrough Listen и начал наблюдения за сигналами, исходящими от звезд в нашей Галактике.
Изначально в проекте планировали задействовать два основных радиотелескопа: Грин-Бэнк (США) и Parkes Observatory (Австралия), с загрузкой в несколько тысяч часов ежегодно. Вместе два телескопа покроют площадь неба в 10 раз большую, чем в предыдущих проектах, и просканируют диапазон 1−10 ГГц. Чувствительность телескопов достаточна, чтобы обнаружить среди тысячи ближайших звезд источник излучения, с мощностью, сравнимой с авиационным радаром. Оба телескопа работают на нужды Breakthrough Listen с 2016 года.
Степень участия MeerKAT пока не ясна, но сообщается, что время наблюдения формально не будет выделяться только на нужды поиска инопланетян. Мощность обслуживающих комплекс компьютеров достаточна для того, чтобы выполнять эту задачу в фоновом режиме, одновременно с этим решая обычные астрономические задачи.
Достоинством Breakthrough Listen является значительное увеличение используемых для поиска ресурсов. За счет этого площадь неба, в которой проводятся поиски, увеличивается примерно в десять раз, а частотный диапазон расширяется впятеро.