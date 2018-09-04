Северное сияние на Сатурне: уникальная съемка «Хаббла» и «Кассини»
Несмотря на то, что на снимке и видео сияние обозначено синим, на самом деле аврора сияет в ультрафиолетовом спектре — синий выбран для удобства. Само изображение составлено на основе ранних наблюдений (тех самых, что были сделаны в 2017 году) и новых данных этого года.
Сияние возникает тогда, когда газообразный водород на полюсах вступает во взаимодействие с мощным магнитным полем планеты. Оно невероятно интенсивно, к тому же характер сияния постоянно меняется благодаря магнитосферным искажениям и тому, что Сатурн вращается сравнительно быстро. К слову, день на Сатурне длится всего 11 земных часов.
Совокупные наблюдения показали, что активность полярных сияний достигла своего пика в рассветное время. Об этом астрономам уже было известно, а вот неожиданный пик активности сияния незадолго до полуночи стал сюрпризом. Этот всплеск, по словам специалистов, «поразительно напоминал северные сияния Земли». Вероятно, явление было спровоцировано солнечным ветром.
Отчет о результатах наблюдений опубликован в Geophysical Research Letters.