Космос

Северное сияние на Сатурне: уникальная съемка «Хаббла» и «Кассини»

Еще в 2017 году телескоп «Хаббл» запечатлел Аврору на полюсах Сатурна. Недавно астрономам представился шанс улучшить свое понимание этого грандиозного феномена. Новая сессия «Хаббла» совпала с финальным пролетом зонда «Кассини», а потому они работали в тандеме.
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4 сентября 2018 в 15:55
  • Северное сияние на Сатурне: уникальная съемка «Хаббла» и «Кассини»
    Фото: ESA/Hubble, NASA, A. Simon (GSFC) and the OPAL Team, J. DePasquale (STScI), L. Lamy (Observatoire de Paris)

Несмотря на то, что на снимке и видео сияние обозначено синим, на самом деле аврора сияет в ультрафиолетовом спектре — синий выбран для удобства. Само изображение составлено на основе ранних наблюдений (тех самых, что были сделаны в 2017 году) и новых данных этого года.

Сияние возникает тогда, когда газообразный водород на полюсах вступает во взаимодействие с мощным магнитным полем планеты. Оно невероятно интенсивно, к тому же характер сияния постоянно меняется благодаря магнитосферным искажениям и тому, что Сатурн вращается сравнительно быстро. К слову, день на Сатурне длится всего 11 земных часов.

Совокупные наблюдения показали, что активность полярных сияний достигла своего пика в рассветное время. Об этом астрономам уже было известно, а вот неожиданный пик активности сияния незадолго до полуночи стал сюрпризом. Этот всплеск, по словам специалистов, «поразительно напоминал северные сияния Земли». Вероятно, явление было спровоцировано солнечным ветром.

Отчет о результатах наблюдений опубликован в Geophysical Research Letters.

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