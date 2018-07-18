Космос

Открыты 12 новых спутников Юпитера. Один из них вращается по очень странной орбите

Открытие было сделано во многом случайно: группа астрономов из Института Карнеги изначально искала Планету-9.
Популярная Механика
18 июля 2018 в 12:54
  • Открыты 12 новых спутников Юпитера. Один из них вращается по очень странной орбите
    Фото: Carnegie Science/Youtube

Во вторник, 17 июля Международный астрономический союз анонсировал открытие 12 ранее неизвестных спутников Юпитера. Скотт Шеппард из Института Карнеги и его коллеги-астрономы искали Планету-9 — гипотетическое небесное тело, вращающееся вокруг Солнца за орбитой Нептуна. Для этого ученые наблюдали дальние регионы Солнечной системы с помощью очень чувствительного инструмента Dark Energy Camera четырехметрового телескопа Blanco Межамериканской обсерватории Серра-Толло в Чили.

По воле случая в поле наблюдения телескопа оказался Юпитер, и астрономы обнаружили в окрестностях планеты 12 небесных тел, не поддававшихся идентификации. На подтверждение орбит этих тел ушло около года; оказалось, что все они вращаются вокруг Юпитера и, следовательно, являются его спутниками.

Теперь мы знаем о 79 спутниках Юпитера. По удалению от планеты и направлению движения их делят на две группы. Спутники первой группы находятся ближе к к Юпитеру и вращаются вокруг него в том же направлении, в котором Юпитер вращается вокруг своей оси; более удаленные спутники второй группы называются ретроградными из-за ретроградного (противоположного направлению вращения Юпитера) направления их движения по орбите. Девять из двенадцати новых спутников — ретроградные, еще два вращаются в том же направлении, что и планета-гигант, и входят в группу ближайших к планете спутников.

  • Открыты 12 новых спутников Юпитера. Один из них вращается по очень странной орбите
Особый интерес для ученых представляет один из новых спутников, который находится на слишком большом расстоянии от Юпитера, чтобы входить в группу проградных спутников, но вращается в том же направлении, что и планета. Этот объект получил название Валетудо — по римскому имени богини здоровья (в греческом и более распространенном в русскоязычной литературе варианте — Гигиея).

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