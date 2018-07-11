Космос

«Кассини» записал «разговор» Сатурна с Энцеладом

Астрофизики превратили в звук плазменные волны, записанные зондом «Кассини» перед тем, как он сгорел в атмосфере Сатурна.
Популярная Механика
11 июля 2018 в 16:45
  • «Кассини» записал «разговор» Сатурна с Энцеладом
    Фото: NASA

Кольца Сатурна не просто вращаются вокруг планеты-гиганта — они «разговаривают» с ним. В данных, которые собрал «Кассини» во время своего триумфального падения в атмосферу планеты-гиганта, обнаружились шумы, характерные для разнофазовых радиоволн очень низкой частоты. Их записал инструмент «Кассини» Radio Plasma Wave Science (RPWS), измерявший радиоволны и температуру и плотность плазмы, через потоки которой проходил зонд.

«Энцелад [шестой по размеру спутник Сатурна] действует как маленький генератор электромагнитных волн. Сатурн отвечает на излучение, порожденное движением Энцелада, волнами, которые рождаются в плазмосфере, окружающей планету и ее кольца. Частицы плазмы выстраиваются вдоль линий магнитного поля (точнее, вращаются по спиралям вокруг этих линий) и протягиваются к Энцеладу на миллионы километров», — объясняют ученые, работавшие с данными «Кассини».

Двигаясь вдоль линий магнитного поля, частицы плазмы — свободные электроны и ионы — ускоряются и излучают электромагнитные волны, которые ученые называют плазменными волнами. Встречное излучение Энцелада заставляет частицы колебаться и излучать немного сильнее.

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