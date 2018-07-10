Планы на лето-2019: наблюдения полного солнечного затмения из обсерватории в Чили
2 июля 2019 года Луна окажется на одной линии между Землей и Солнцем, и день на некоторое время превратится в ночь. Полоса полного солнечного затмения шириной в 150 километров пройдет по территории северного Чили. Тысячи людей со всего мира приедут в этот регион, чтобы стать свидетелями удивительного природного явления на фоне первозданных чилийских пейзажей.
В зоне видимости полного солнечного затмения окажется и обсерватория ESO Ла Силья в Чили. В этом же году обсерватория отметит 50 лет с начала своей работы, поэтому ESO организует в обсерватории Ла Силья большое мероприятие: 2019 Total Solar Eclipse event. В течение дня будут проходить экскурсии на телескопы, лекции и семинары. Возможность наблюдать затмение будет зависеть от погодных условий. Важно отметить, что, хотя регион Ла Силья отличается великолепными условиями для астрономических наблюдений, невозможно дать никаких гарантий благоприятной погоды в момент затмения. Статистика погоды приводится здесь.
Этот снимок был сделан во время гибридного солнечного затмения 3 ноября 2013 г. На нем запечатлен эффект «бриллиантового кольца», который наблюдается вблизи окончания полной фазы, когда яркий солнечный свет начинает пробиваться сквозь рельеф края лунного диска. Источник: P. Horálek Предоставлено: P. Horálek, J. Sládeček and M. Druckmüller
Дальнейшая информация о предстоящем событии в ESO доступна онлайн. В пятницу 13 июля поступят в продажу 300 билетов по цене 200 евро. В стоимость билета входят транспортные расходы по доставке от подножия горы Ла Силья в обсерваторию, темные очки для наблюдения затмения и участие во всех мероприятиях, которые будут проводиться в этот день в обсерватории.