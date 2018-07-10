Космос

Планы на лето-2019: наблюдения полного солнечного затмения из обсерватории в Чили

2 июля 2019 года в обсерватории ESO Ла Силья в Чили можно будет наблюдать одно из самых впечатляющих явлений природы — полное солнечное затмение. Это явление происходят очень редко — следующее затмение, видимое с Ла Силья, произойдет через 212 лет.
Европейская Южная Обсерватория (ESO)
10 июля 2018 в 12:24
  • Планы на лето-2019: наблюдения полного солнечного затмения из обсерватории в Чили
    Так художник видит картину полного солнечного затмения 2 июля 2019 г. в Обсерватории ESO Ла Силья в Чили. Источник: M. Druckmüller, P. Aniol, K. Delcourte, P. Horálek, L. Calçada/ESO

2 июля 2019 года Луна окажется на одной линии между Землей и Солнцем, и день на некоторое время превратится в ночь. Полоса полного солнечного затмения шириной в 150 километров пройдет по территории северного Чили. Тысячи людей со всего мира приедут в этот регион, чтобы стать свидетелями удивительного природного явления на фоне первозданных чилийских пейзажей.

В зоне видимости полного солнечного затмения окажется и обсерватория ESO Ла Силья в Чили. В этом же году обсерватория отметит 50 лет с начала своей работы, поэтому ESO организует в обсерватории Ла Силья большое мероприятие: 2019 Total Solar Eclipse event. В течение дня будут проходить экскурсии на телескопы, лекции и семинары. Возможность наблюдать затмение будет зависеть от погодных условий. Важно отметить, что, хотя регион Ла Силья отличается великолепными условиями для астрономических наблюдений, невозможно дать никаких гарантий благоприятной погоды в момент затмения. Статистика погоды приводится здесь.

eso1822f.jpg Этот снимок был сделан во время гибридного солнечного затмения 3 ноября 2013 г. На нем запечатлен эффект «бриллиантового кольца», который наблюдается вблизи окончания полной фазы, когда яркий солнечный свет начинает пробиваться сквозь рельеф края лунного диска. Источник: P. Horálek Предоставлено: P. Horálek, J. Sládeček and M. Druckmüller

Дальнейшая информация о предстоящем событии в ESO доступна онлайн. В пятницу 13 июля поступят в продажу 300 билетов по цене 200 евро. В стоимость билета входят транспортные расходы по доставке от подножия горы Ла Силья в обсерваторию, темные очки для наблюдения затмения и участие во всех мероприятиях, которые будут проводиться в этот день в обсерватории.

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