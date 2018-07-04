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Это замечательное изображение, полученное с приемником SPHERE на Очень Большом Телескопе ESO, — первое ясное изображение планеты, находящейся в процессе формирования вблизи карликовой звезды PDS 70. Изображение планеты отчетливо различимо в виде яркой точки чуть ниже центра кадра, маскированного коронографической маской, используемой для блокировки ослепительного сияния центральной звезды. Фото: ESO/A. Müller et al.
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Этот цветной снимок показывает участок неба вокруг слабой оранжевой карликовой звезды PDS 70 (в центре поля). Фото: ESO/Digitized Sky Survey 2. Acknowledgement: Davide De Martin
Получен первый подтвержденный прямой снимок новорожденной планеты
Астрономы, во главе которых стоит группа исследователей из Института астрономии Макса Планка в Гейдельберге (Германия), получили изображение планеты, формирующейся в газо-пылевом диске вокруг молодой карликовой звезды PDS 70. Используя инструмент SPHERE, смонтированный на Очень Большом Телескопе, ученые впервые зарегистрировали молодую планету PDS 70b, прокладывающую себе путь в массе протопланетного материала вокруг молодой звезды.
Приемник SPHERE также позволил исследователям измерить яркость планеты на различных длинах волн, из чего удалось вывести некоторые характеристики планетной атмосферы.
Планета отстоит от центральной звезды примерно на три миллиарда километров, что приблизительно равно расстоянию от Урана до Солнца. Анализ наблюдений показывает, что PDS 70b является гигантской газовой планетой с массой в несколько раз больше, чем у Юпитера. Ее поверхность имеет температуру около 1000 °C, что гораздо выше, чем у любой планеты нашей Солнечной системы.
«Известно, что в дисках вокруг молодых звезд рождаются планеты, но до сих пор было всего несколько случаев наблюдений, в которых там были зарегистрированы признаки существования новорожденных планет», — рассказывает Мириам Кепплер (Miriam Keppler), руководитель группы, открывшей формирующуюся планету PDS 70.
Другая группа ученых, в которую вошли многие астрономы, зарегистрировавшие новую планету, в том числе и сама Кепплер, в течение последних нескольких месяцев продолжила первоначальные наблюдения планеты в окрестности PDS 70. На этот раз астрономы смогли записать ее спектр, анализ которого показал, что атмосфера планеты облачная.
«Результаты группы Кепплер открывают новое окно в сложный и еще мало понятный нам мир ранних стадий эволюции планет», — говорит Андре Мюллер (André Müller), руководитель второй исследовательской группы, изучавшей молодую планету. «Нам необходимо наблюдать планеты в дисках вокруг молодых звезд, чтобы лучше понять процессы образования планет». Определяя физические характеристики планет и параметры их атмосфер, астрономы тестируют теоретические модели формирования планет.