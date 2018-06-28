Астероид Оумуамуа движется слишком быстро. Что с ним не так?
Оумуамуа — первый межзвездный объект, открытый в пределах Солнечной системы — тщательно изучается с момента его открытия в октябре 2017 году. Обобщив данные, полученные на Очень Большом Телескопе ESO и в других обсерваториях, международная группа астрономов обнаружила, что объект движется быстрее, чем предсказывалось.
Исследовательская группа под руководством Марко Мичели (Marco Micheli) из Европейского Космического Агентства проанализировала несколько сценариев, которые могли бы объяснить большую скорость необычного межзвездного гостя. Наиболее вероятным объяснением признано то, что Оумуамуа под воздействием нагрева солнечным излучением выбрасывает со своей поверхности вещество: происходит выброс газа. Именно сила реакции, возникающая вследствие этого выброса, как полагают, и является причиной небольшого, но постоянного ускорения, возникающего при движении Оумуамуа прочь от Солнечной системы. В результате и получается, что астероид улетает от нас быстрее, чем предполагалось: на 1 июня 2018 года его скорость составляла примерно 114 000 километров в час.
Выброс газа — явление, типичное для комет. Это противоречит принятой ранее классификации Оумуамуа как межзвездного астероида. «Мы считаем, что это маленькая и необычная комета», --говорит Марко Мичели. «Из данных наблюдений видно, что она ускоряется тем медленнее, чем дальше уходит от Солнца, что типично для комет».
Обычно, когда комета нагревается Солнцем, она выбрасывает пыль и газ, которые образуют вокруг нее облако — так называемую кому — а также протяженный хвост. Однако в данном случае исследовательская группа не смогла зарегистрировать никаких видимых следов выброса газа.
«Как ни странно, мы не видим не пыли, ни комы, ни хвоста», -- говорит соавтор работы Карен Мич (Karen Meech) из Гавайского университета в США. «Возможно, пыль, которую выбрасывает Оумуамуа, необычно крупнозернистая».
Исследователи выдвигают следующую гипотезу: мелкие пылевые зерна, покрывающие поверхность большинства комет, в процессе долгого полета Оумуамуа сквозь межзвездное пространство разрушились вследствие эрозии, а остались только пылевые зерна большего размера. Облако, состоящее из этих крупных частиц, не было бы достаточно ярким, чтобы его можно было зарегистрировать, но его присутствие могло бы объяснить неожиданное изменение скорости Оумуамуа.
Нерешенной загадкой остается не только гипотетическое истечение газа из Оумуамуа, но и само его межзвездное происхождение. Группа выполнила новые наблюдения Оумуамуа с целью точно определить траекторию объекта, что могло бы позволить проследить ее назад и определить материнскую звезду, из системы которой прилетело к нам это космическое тело. Однако, полученные новые результаты свидетельствуют, что эту информацию получить труднее, чем ожидалось.
«Истинная природа этого загадочного межзвездного скитальца может остаться неразгаданной», — заключает Оливье Эно (Olivier Hainaut), астроном ESO. «Только что обнаруженное ускорение Оумуамуа делает более сложной задачу экстраполяции траектории объекта и поиска его материнской звезды».