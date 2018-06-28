Космос

Астероид Оумуамуа движется слишком быстро. Что с ним не так?

Оумуамуа, первый межзвездный объект, открытый в Солнечной системе, улетает от Солнца быстрее, чем ожидалось. Это аномальное поведение было зарегистрировано наблюдениями астрономов во всем мире, в том числе на Очень Большом Телескопе ESO в Чили. Новые результаты свидетельствуют о том, что Оумуамуа скорее всего является не астероидом, а межзвездной кометой.
Европейская Южная Обсерватория
28 июня 2018 в 18:20
  • Астероид Оумуамуа движется слишком быстро. Что с ним не так?
    ESA/Hubble, NASA, ESO, M. Kornmesser

Оумуамуа — первый межзвездный объект, открытый в пределах Солнечной системы — тщательно изучается с момента его открытия в октябре 2017 году. Обобщив данные, полученные на Очень Большом Телескопе ESO и в других обсерваториях, международная группа астрономов обнаружила, что объект движется быстрее, чем предсказывалось.

Исследовательская группа под руководством Марко Мичели (Marco Micheli) из Европейского Космического Агентства проанализировала несколько сценариев, которые могли бы объяснить большую скорость необычного межзвездного гостя. Наиболее вероятным объяснением признано то, что Оумуамуа под воздействием нагрева солнечным излучением выбрасывает со своей поверхности вещество: происходит выброс газа. Именно сила реакции, возникающая вследствие этого выброса, как полагают, и является причиной небольшого, но постоянного ускорения, возникающего при движении Оумуамуа прочь от Солнечной системы. В результате и получается, что астероид улетает от нас быстрее, чем предполагалось: на 1 июня 2018 года его скорость составляла примерно 114 000 километров в час.

Выброс газа — явление, типичное для комет. Это противоречит принятой ранее классификации Оумуамуа как межзвездного астероида. «Мы считаем, что это маленькая и необычная комета», --говорит Марко Мичели. «Из данных наблюдений видно, что она ускоряется тем медленнее, чем дальше уходит от Солнца, что типично для комет».

Обычно, когда комета нагревается Солнцем, она выбрасывает пыль и газ, которые образуют вокруг нее облако — так называемую кому — а также протяженный хвост. Однако в данном случае исследовательская группа не смогла зарегистрировать никаких видимых следов выброса газа.

«Как ни странно, мы не видим не пыли, ни комы, ни хвоста», -- говорит соавтор работы Карен Мич (Karen Meech) из Гавайского университета в США. «Возможно, пыль, которую выбрасывает Оумуамуа, необычно крупнозернистая».

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