Космос

На Энцеладе нашли сложную органику

Причин лететь к ледяному спутнику Сатурна становится все больше.
Популярная Механика
28 июня 2018 в 14:19
  • На Энцеладе нашли сложную органику
    Фото: NASA

Ледяные луны планет-гигантов, Энцелад и Европа, считаются сегодня наиболее вероятными пристанищами внеземной жизни, и теперь надежд найти там живые организмы стало еще больше: в среду в журнале Nature была опубликована статья об обнаружении сложных органических соединений на Энцеладе.

Энцелад, шестой по размеру спутник Сатурна, покрыт толстой ледяной коркой, под которой находится океан жидкой воды, предположительно омывающий весь спутник. Через трещины во льду вода иногда поднимается над поверхностью; гейзеры на Энцеладе бьют на сотни метров, а их вещество частично падает обратно на поверхность спутника, а иногда относится за пределы гравитации Энцелада, застывает и образует ледяное кольцо на орбите спутника.

Перед тем, как погибнуть в атмосфере Сатурна в конце прошлого года, зонд «Кассини» несколько раз облетел Энцелад и его окрестности. Во время близких пролетов два аналитических инструмента «Кассини», Cosmic Dust Analyzer (CDA) и Ion and Neutral Mass Spectrometer (INMS) исследовали состав крошек льда на орбите и непосредственно состав раствора гейзеров. Первичный анализ показал, что вещество гейзеров больше чем на 90% состоит из воды с растворенными в ней минеральными солями; обнаружились также следовые количества низкомолекулярных органических веществ — метана, ацетилена, пропана. Читать далее

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